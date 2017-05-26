DOĞA İÇİN EMEK VERENLER KADIKÖY'DE BULUŞUYOR

Kadıköy Belediyesi çağrısı ile doğaya emek veren 42 kurum bir araya geldi. 26 Mayıs’ta Kadıköy Özgürlük Parkı’nda başlayacak ve üç gün sürecek Kadıköy Çevre Festivali’ne plastik ürünler hariç, doğaya dair sözü, kaygısı ve emeği olan herkes davetli

Kadıköy Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getiriyor.

26 - 28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek olan festivalin teması “Kentte Ekolojik Yaşam”. Doğadan, çevreden yana olan 42 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin yer aldığı festival programı katılımcılarla birlikte oluşturuldu.

PLASTİK ŞİŞE’YE GİRİŞ YASAĞI

Her yaştan İstanbullunun ekolojik yaşama dair deneyimlerini geliştirecek bir programın hazırlandığı festival, plastik ürünlere kapalı, her yaştan ziyaretçiye açık. Söyleşi, yeşil etkinlik alanı, stant, atölye, sergi, tiyatro ve konser alanlarının yer alacağı festivale plastik şişe vb. ürünlerin girişi yasak!

Plastik ve fosil yakıt kaynaklı ürünlerin kullanımının azaltımına yönelik mesajların verileceği festivalde sağlıklı malzemelerin kullanımına dikkat çekilecek ve bu adımdan yola çıkarak ziyaretçilere sürpriz hediyeler verilecek.

ŞARKILI, TÜRKÜLÜ, SÖYLEŞİLİ PROGRAM

Stantlarında doğa duyarlılığını öne çıkartan çalışmaların sergileneceği festivalde, aralarında Prof. Dr. E. Beyza Üstün, Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, oyuncu Ediz Hun, gazeteci-yazar Mine Gökçe Kırıkkanat gibi çok sayıda ismin yer aldığı söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.

Açık Radyo programcılarının, “Ekoloji Odaklı Radyoculuk”, Karadeniz İsyandadır inisiyatifinin “Karadeniz Ekoloji Mücadelesini Var Eden Kadınlar” buluşmaları da dikkat çekici etkinlikler arasında.

“Doğaya Emek Ver” sloganıyla bir araya gelen kurumların ekolojik yaşama dair fikir ve deneyimlerini paylaşacağı festivalde Yeni Türkü müzik grubu cumartesi akşamı sahne alarak şarkılarıyla festivale renk katacak.

EKOKAMERA İŞ BAŞINDA!

Kadıköy Belediyesi’nin kentte ekolojik yaşam pratiklerini desteklemek için fotoğraf ve kısa film alanında düzenlediği ve çok büyük ilgi gören yarışmaların ödülleri de, festival kapsamında verilecek.

Ayrıca festival alanında, Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kent Mobilyaları Sergisi, Nükleersiz Yaşam Resim Sergisi, Tarım Müzesi, Yeşiladımlar Karikatür Sergisi gezilebilecek.

ZEHİRSİZ KOZMETİK ATÖLYESİ

Kurulan stantların yanı sıra festival alanında gerçekleştirilecek atölyeler her yaştan İstanbullulara kentte ekolojik yaşam için ip uçları verecek. Sirke, mayonez, kedi evi, zehirsiz kozmetik yapımı atölyeleri, takas ve uçurtma şenliği ile birlikte kompost atölyesi meraklılarını bir araya getirecek.

Zengin bir içerik ve neşeli bir programla doğadan yana bileşenleri bir araya getiren Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, yeşil alan etkinlikleri ile permakültürden ekolojik okur yazarlığa, doğadan öğreniyorum çalışmalarından nefes terapilerine çok sayıda etkinlikle İstanbullulara yeşil bir üç gün armağan edecek.

RİNG SEFERİ

Kadıköy Belediyesi festival süresi boyunca Özgürlük Parkı’na ring seferleri düzenleyecek. Festival süresi boyunca Bostancı Gösteri Merkezi ve Haldun Taner Sahnesi Önünden 11.00, 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde ring seferleri yapılacak.