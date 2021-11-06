“Çözüm zirvelerde değil mücadelede”

Küresel İklim Eylem Günü’nde Kadıköy’de biraraya gelen yurttaşlar, fosil yakıtlara yapılan yatırımların sonlandırılması ve kararlı adımların atılması talebinde bulundu

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) devam ediyor. Küresel ısınmanın 1,5 derecede tutulabilmesini hedefleyen anlaşmaların müzakere edildiği platform, geçen yıl COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenmişti. 12 Kasım’a kadar sürecek zirvede ülkelerin iklim için daha önce verdikleri taahhütleri güncellemeleri ve gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bakımdan Glasgow Zirvesi, 2015’te Paris Anlaşması imzalandığından beri en önemli zirve olma özelliğini taşıyor. Ancak ekolojistler ve iklim aktivistleri bu zirvelerin tek başına krize çözüm olamayacağı görüşünü savunuyor. Bu nedenle 6 Kasım Cumartesi günü dünyanın farklı ülkelerinde eş zamanlı eylemler düzenlendi. İstanbul’daki eylemlerin adresi de Kadıköy oldu.

İKLİM GÖÇÜ ARTACAK!

Kadıköy’deki ilk buluşma COP26 Türkiye Koalisyonu’nun çağrısıyla Eminönü İskelesi önünde gerçekleşti. Koalisyon adına okunan basın açıklamasında, uzun yıllardır uygulanan projeler nedeniyle tarım alanlarının, orman arazilerinin ve nehirlerin tahrip edildiği vurgulanırken şu noktalara dikkat çekildi: “Bu krizin etkileri siyasi ve ekonomik eşitsizliklerle katlandığı gibi adaletsizliği de derinleştiriyor. Çünkü siyasi otoriteler, sermayenin kâr odaklı tasarruflarının önünü açmak dışında işleve sahip değiller. Karadeniz’in derelerinin, Ege’nin bereketli topraklarının, Akdeniz’in ormanlarının, ülkemizin sahillerinin 12 bin yıllık Hasankeyf’in ve Dicle Vadisi’nin nasıl tarumar edildiğini; Çernobil’den Fukuşimaya nükleer santrallerin kontrol edilemez felaketlere kaynaklık ettiğini biliyoruz, şahidiz. Yeşil devrim adı altında tarımı şirketlerin egemenliğine sokup teknoloji ile bolluk bereket değil, tarladan çatala zehirli gıda zinciri yaratıldığının ve şirketlere bağımlılığın artırıldığının farkındayız.”

“İklim adaleti için mücadele eden herkesi uluslararası dayanışmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, “İki milyar insanın temiz su kaynaklarına düzenli erişimi yok. Dünyada 115 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. İklim değişikliği sebebiyle 2050 yılına kadar 140 milyondan fazla insanın ‘iç iklim göçmeni' haline gelmesi öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 4,2 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını kaybediyor ve nüfusun yüzde 91’i kirlilik limitinin üzerindeki ortamlarda yaşamlarını sürdürüyor. Gezegenimizin ve insanlığın ihtiyacı, radikal bir yol ve sistem değişikliğidir. Bu radikal değişiklik için eşitsizlik ve adaletsizliklerin temel nedenlerini görmemiz ve bütüncül çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz.” denildi.

“FOSİL YAKITLARA SON”

Kadıköy’deki ikinci eylem ise Süreyya Operası önünde gerçekleşti. “İklim değil sistemi değiştir”, “Gezegen için isyan zamanı” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde basın açıklaması okundu. “İklim krizi bir oyuncak değil. Bu bir varoluş ve yokoluşu sorunu” ifadelerinin yer verildiği açıklamada şunlar belirtildi: “Dünyanın dört bir yanından seller, kuraklık, fırtınalar ve birçok ilkim felaketine tanıklık ediyoruz. Milyonlarca kişi iklim felaketlerinden giderek artan bir yıkımla etkileniyor. Bunun sonucu olarak sosyal ve ekonomik krizler de yaşanıyor ve milyonlar göçe zorlanıyor.”

Eylemde, zirvede çıkacak kararların yeterli olmadığı dile getirilirken şu talepler sıralandı:

-Fosil yakıtlara yapılan tüm yatırımları sonlandırın, teşvikleri ve yeni projeleri durdurun, yeni arama ve çıkarma faaliyelerine son verin.

-En savunmasız ülkelere vaadedilen 100 milyar doları aktarın ve iklim felaketleri için ek fonlar verin.

-İşçileri ve en savunmasız durumdakileri koruyacak iklim politikalarını hayata geçirin ve her alanda eşitsizliği azaltın.