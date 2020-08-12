Çocuklara kırmızı park

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Suadiye Mahallesi’nde yer alan küçük bir parkı genişletti ve çocuklar için yepyeni bir oyun alanı yaptı. Kırmızı renk konsepti ile tasarlanan parkta ahşap oyun aletleri yer alıyor

Kadıköy’deki yeşil alanların sayısını arttırmak, çocuklar için yeni oyun alanları yaratmak için çalışmalar tapan Kadıköy Belediyesi, Suadiye Mahallesi Ayşe Çavuş Caddesinde yer alan parkı yenileyip genişletti.

Kadıköy Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada var olan 140 metrekare civarındaki park çevresindeki atıl ve bakımsız alanlarla birleştirilip genişletildi. Eskiyen çocuk oyun alanın yenilendiği yeni yeşil alanların kazandırıldığı park, toplam 610 metrekarelik alana sahip oldu.

Yenilenen ve genişletilen parkta oyun aletleri ve banklar kırmızı renk konsepti ile tasarlandı ve çocukların kendilerini daha özgür ve yaratıcı ifade edebilecekleri şekilde, arazinin doğal eğimine müdahale edilmeden doğal çim ve ahşap oyun parkurları yerleştirildi. Çocukların farklı ahşap oyun grupları ile oynamalarının hedeflendiği oyun alanları tasarımında, çocukların çimlere basarak parkurlar arasında enerjilerini atabilmelerini sağlamak da amaçlanıyor.

Mahallenin yoğun ilgi gösterdiği çocuklarını getirip dinlendiği parkta var olan ağaçlar da korunarak yeni ağaçlandırma çalışması ile doğal peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Çalışma kapsamında Ayşe Çavuş Caddesi'nin karşı tarafındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 340 metrekare alana da ağaç dikildi, peyzaj çalışması yapılarak çimlendirme yapıldı ve bank cepleri oluşturuldu.