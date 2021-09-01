Çocuklar için “Flora İstanbul” başlıyor

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı konusunda çalışan Şehir Dedektifi İnisiyatifi, İstanbul’un doğal bitki örtüsünü çocuklarla buluşturacak Flora İstanbul projesine başlıyor

İklim krizinin etkisini her gün daha fazla hissettiğimiz ve İstanbul’un ekosisteminin tahrip edildiği bir dönemde çocukların doğayla ilişki kurması da gün geçtikçe zorlaşıyor. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı konusunda çalışan Şehir Dedektifi İnisiyatifi, İstanbul’da yaşayan çocuklar için yeni bir projeyi hayata geçirecek. İnisiyatif, İstanbul’un doğal bitki örtüsünü çocuklarla buluşturacak Flora İstanbul projesine başlıyor. İstanbul florasını çocuklar için görünür kılmayı hedefleyen proje, 5 yaş ve üzeri çocukların İstanbul’un bitki örtüsünü okuyabilmesi ve keşfetmesi için yapılacak.

HARİTA HAZIRLANACAK

Şehir Dedektifi İnisiyatifi, Flora İstanbul projesiyle yoldaş türlerle birlikte yaşamanın, yaşam alanlarımızı doğal öğeleriyle sahiplenmenin imkanlarının konuşulacağı bir alan açmayı hedefliyor. Çocukların İstanbul’un florasına dair bilgisini ve merakını oyun yoluyla güçlendirmeyi hedefleyen Flora İstanbul, beş ana temada oyunlaştırılmış rotalarla basılı bir harita da hazırlayacak. Doğa ve Çocuk, Kent Bahçeciliği, Kent kültürü ve Hafıza, Yenilebilirlik ve Şifa, Botanik bahçeler ve Bitkilerin Dedektifleri olarak belirlenen bu temalar çocuk atölyeleri ve webinar serisi ile buluşacak.

“ÇOCUĞUN EN GÜZEL OYUN ARKADAŞI”

Şehir Dedektifi İnisiyatifi şu bilgileri paylaştı: “İklim değişimi biricik yaşam alanımız yerküreyi tehdit ediyor. Biyoçeşitlilik krizi nedeniyle türler yok oluyor. Kent ve doğa birbirinden ayrı mekânlar değil, ancak kentleşme biçimi doğaya zarar veriyor. Çocuklar ise iklim ve biyoçeşitlilik krizinden en çok etkilenen gruplar arasında. Çocukların doğayla ilişkisini odağına alan Flora İstanbul, İstanbul florasını çocuklar için görünür kılmayı hedefliyor. 5 yaş ve üzeri çocukların İstanbul’un bitki örtüsünü okuyabilmesi ve keşfetmesi adına yapılacak Flora İstanbul haritası, bol oyunlu ve okumalı tematik rotalar hazırlıyor. Sivil Düşün tarafından desteklenen Flora İstanbul, çocuğun oyun arkadaşı doğa ile iletişimini interaktif yollarla geliştirmeyi amaçlıyor.”