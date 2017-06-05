Haftalık Bağımsız Gazete 07 Haziran 2017
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“Çevre” için çizdiler

Leman Dergisi, 5 Haziran Çevre Günü için, Haydarpaşa Kitap Günleri’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi

“Çevre” için çizdiler
Alper Kaan YURDAKUL

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün aldığı kararla, 55 senedir dünyanın dört bir yanında etkinliklerle kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Haydarpaşa Kitap Fuarı’nda da unutulmadı. Leman Dergisi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklar, Kamil Yavuz’un zeytinlikler için çizdiği karikatürü boyarken, bazı balık türlerinin neslinin tükenmesine dikkat çeken karikatürü posta puluyla renklendirdiler.  Öğleden sonra Leman’ın düzenlediği atölye çalışmasında ise katılımcılar karikatürist Kamil Yavuz’un yardımıyla çevre konulu karikatürler çizdiler.

“BALIKLAR DA POSTA PULLARI DA YOK OLMASIN”

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin eğitmenlerinden usta çizer Kamil Yavuz gazetemize yaptığı açıklamada, son zamanlarda çok tartışılan “zeytinlik meselesi”ne Çevre Günü sebebiyle dikkat çekmek istediklerini söylerken, çocuklardaki çevre bilincini geliştirmenin temel amaçları olduğunu söyledi. Nesli tükenen balıklar için yaptığı karikatür çalışması hakkında da konuşan Yavuz, “Balıkların da posta pullarının da nesli tükeniyor. İnsanlar eskiden bir mektup yazıp onun cevabını beklerlerdi. Şimdi daha hızlı ama o daha samimiydi. Sloganımız balıklar da posta pulları da yok olmasın.” dedi.

Etiketler; #çevre #haydarpaşa #kitap günleri #leman #kamil yavuz #leman dergisi
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