Çatılarda ‘yağmur suyu hasadı’ başladı

Yağmur suyunun sifonlarda, bahçe sulamada ve ortak alan temizliğinde kullanılmasına yönelik uygulanan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi Kadıköy Belediyesi’nin Aysel - Abdullah Öğücü Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda hayata geçirildi

Kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadelede için, Kadıköy Belediye Meclisi Kadıköy’de 400 metrekareden büyük yerlerde yağmur suyu toplama tankı, 2 bin metrekareden büyük yerlerde ise gri su toplama tankı yapılmasını zorunlu hale getirdi. Kadıköy Belediyesi’nin Ekolojik Yaşam Merkezinde pilot proje olarak başlattığı uygulama ilk olarak yine belediyenin dış birimi olan Aysel - Abdullah Öğücü Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda hayata geçti. Belediyenin örnek uygulamalarla öncü olmayı amaçladığı proje kapsamında çatılarda biriken yağmur suyu, basit süzme sitemleri kullanılarak su tanklarında biriktiriliyor. Binalara entegre edilen sistem ile özellikle kurak dönemlerde, biriktirilen yağmur suyu, sifon, bahçe sulama gibi temiz ya da içme suyu gerektirmeyen işlerde kullanılıyor. Kadıköy Belediyesi’nin sokak yıkamak için kullanılan Temizlik İşleri araçları da bu sistem aracılığıyla yağmur suyu ile dolduruluyor.

SİFONLAR YAĞMUR SUYU İLE ÇALIŞIYOR

226 öğrenci kapasiteli ve 77 yurt odasından oluşan ve aylık ortalama 500 metreküp su tüketilen Aysel - Abdullah Öğücü Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kurulan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ sistemini Çevre Mühendisi Eren Saygılı anlattı. Bu uygulamanın hem topluma örnek olması hem de kurumsal su tüketimini azaltmayı hedeflediğini belirten Saygılı, “Çatılarda biriken ve oluklar aracılığıyla boşa akan yağmur suyunun depolarda birikmesini sağladık. Burada biriken su hidroforlar aracılığıyla yurt tuvaletlerindeki sifonlara, bahçe sulama şebekesine ulaşıyor. Öte yandan sokak yıkama gibi işlemlerde kullandığımız tankerleri de bu suyla dolduruyoruz.” dedi. Kurulan sistemin kısa vadede dahi ekonomik faydalarını gördüklerini söyleyen Saygılı, “Sistemi kuralı üç hafta oldu, bu sistem aracılığıyla İSKİ su şebekesinin suyunu kullanmak yerine, yağmur suyundan 12 metreküp su kullanılarak tasarruf edildi. Yani üç haftada bile 70 liralık bir kazanç söz konusu.” dedi.

“SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ”

“Su hayattır” mesajını veren Saygılı, “Ülke olarak su zengini bir ülke değiliz. Kuraklık bizim için daima geçerli bir tehdit. Bunun için su tasarrufu, her türlü kaynağın değerlendirilmesi, bizim için çok önemli. Konutların su harcamalarının yüzde 30’unun sifon tüketimi olduğu düşünüldüğünde geleceğimiz için ne kadar önemli bir uygulama olduğunu daha iyi anlayabiliriz.” diye konuştu.

KADIKÖY’DE ARTIK ZORUNLU

Kadıköy’de parsellerin küçük ve nüfusun yoğun olması nedeniyle ‘yağmur suyu toplama tankları’nın kullanımı 400 metrekareye indirildi. Bu uygulama ile Kadıköy’de bundan sonra yapılacak binaların yarısından çoğunda su toplama tankları yer alacak.

Meclis tarafından onaylanan ve inşaatlarda asansör, otopark gibi zorunluluk olan karara göre yağmur suyu toplama tanklarının büyüklükleri, parsel büyüklükleri ile doğru orantılı olarak belirlenecek.