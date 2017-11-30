Camın muhteşem dönüşümü

Kadıköy Belediyesi, Şişecam Topluluğu ile “Cam’ın Dünyası” etkinliği düzenledi.

25 Kasım Cumartesi günü Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte camın geri dönüşüm süreci, kurulan minyatür geri dönüşüm tesisiyle anlatıldı. Standı ziyaret edenler arasında CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer de vardı. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, bu sayede camın geri dönüşümünü gözlemleme fırsatı buldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara cam şişede meyve suyu ikram edildi.

Şişecam tarafından 2011 yılından beri düzenlenen etkinliklerle 250 bin öğrenciye cam geri dönüşüm eğitimleri verildi. Ayrıca 19 bin cam kumbarası üretilerek protokol yapılan belediyelerin kullanımına sunuldu.