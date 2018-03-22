Çağın sorunu: “Temiz su”

Dünya Su Günü kapsamında Kadıköy’de bulunan bazı okulların öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, suyun önemine ve temiz su sorununa dikkat çekildi

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen “22 Mart Dünya Su Günü” gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla yıllardır etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Su Günü vesilesiyle Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de çevre koruma ve suyun önemine ilişkin bilgilerin ve Saint Joseph Fransız Lisesinin perma kültür deneyimlerinin aktarıldığı bir etkinlik düzenledi. Suadiye Hacı Mustafa Taman Anadolu Lisesi, Selcanoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ahmet Sani Gezici Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Beyazid Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kadıköy Göztepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Saint Joseph Fransız Lisesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte suyun önemini anlatan üç farklı kısa film gösterildi.

KULLANILABİLİR SU YÜZDE ÜÇ

Etkinlikte ilk olarak Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Müdürü Şule Sümer konuştu. Dünya Su Günü’nün çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek ve su kaynaklarıyla ilgili çalışmalar için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Sümer, her sene farklı bir temanın uygulandığı günün bu seneki temasının “su için doğal çözümler” olarak belirlendiğinin altını çizdi. Dört bir yanı su kaynaklarıyla çevrili dünyadaki su kaynaklarının ancak yüzde 3’ünün içilebilir olduğunu söyleyen Sümer şöyle devam etti: “Yani kullanılabilir su kaynakları göründüğünden çok daha az. Nüfusun artışı ve temiz su kaynaklarının bilinçsiz tüketimiyle iyi kaliteli suyun tüketim oranları da hızla artmakta. Ülkemizde kentli nüfusun hızla yükselmesiyle 2000’li yıllarda evsel su tüketimi toplam tüketimin yüzde 15’ydi. Bu 2030’da yüzde 25’e yükselecektir. Tarımda kullanılan su miktarının da yüzde 75’den yüzde 50’lere düşmesi beklenmektedir. Bu da göstermektedir ki topraklarımızı sulamada yani gıda üretiminde kullanmamız gereken suyumuzu kentlerde bizler günlük yaşantımızda ve sanayide tüketiyoruz. Yerel yönetimler kentlerdeki su döngüsünün sağlıklı kurulması ve suyun planlı kullanılması için kamuoyu duyarlılığını arttırıcı yönde çalışmalar yapmalıdır. Biz Kadıköy Belediyesi olarak bu günü siz geleceğimiz olan gençlerle birlikte kutlamak istedik.

SAYISAL VERİLERLE SU GERÇEĞİ

Etkinlikte Kadıköy Belediyesi’nde görevli çevre mühendisleri Nihan Ayışık ve Handan Elpit de konuşma yaptı.

Nihan Ayışık sayısal verilerle su gerçeğini anlattı. Ayışık, “Su yaşamın kaynağı olduğu gibi temel bir insan hakkı. %75’i denizlerle kaplı dünyadaki su kaynaklarından yalnızca yüzde 3’ü tatlı su. Bu suyunda neredeyse yüzde 75’i buzullarda kullanılmayacak durumda. Maalesef gün geçtikçe küresel ısınmanın artmasıyla bu tatlı sular tuzlu sulara karışıyor. Sadece ve sadece yüzde 0,3’ü göl ve nehirlerde bulunuyor. Genel olarak baktığımızda insan erişimine uygun olan su yüzde 0.01 oranında.” dedi.

Handan Elpit de her 8 dakikada bir çocuğun susuzluktan öldüğünü belirtirken , “Dünyada 9 kişiden birinin kaliteli suya erişimi sağlanamıyor. Üç kişiden birinin ise maalesef hijyenik koşullarda erişimi yok. Su kirliliğinin temel nedeni insan endüstri ve tarım faaliyetleri. Türkiye dünya parametrelerine göre su stresi yaşayan ülkeler statüsünde. 2015 nüfusuna göre baktığımızda 1500 metreküp kişi başına düşen su miktarı olarak görülüyor. Giderek nüfusumuzun arttığını da düşünürsek bu sayı daha da düşecek. Bin metreküpün altında yaşayanlar ise su kıtlığı çeken ülkeler statüsünde yer alıyor.” dedi.

TOPLULUK BAHÇESİ ANLATILDI

Etkinlikte Saint Joseph Lisesi öğrencileri Kadıköy Belediyesinin de desteğiyle kurulan permakültür bahçesini tanıttılar. Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencileri geçtiğimiz yıllarda doğal tarım yapabilmek için Kadıköy Belediyesi’nden kendilerine alan tahsis edilmesini istemişti. Öğrencilere, Kadıköy Belediyesi’nin, Fenerbahçe Parkı’nda yaklaşık bir dönümlük alanı temin etmesiyle permakültür bahçesi hayata geçmişti. Gönüllü öğrenciler ve danışman öğretmenlerin çalışmalarıyla bahçeye ürünler ekilmiş, organik meyve ve sebzelerin hasadı yapılmıştı.