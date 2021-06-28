Bingöllüler yangın nedeniyle Kadıköy'de toplandı

Bingöl’de 25 Haziran’da meydana gelen yangın, 3 gündür devam ediyor. KAYY-DER'in çağrısı ile Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen doğa savunucuları, 3 gündür söndürülemeyen yangına karşı açıklamada bulundu.

Bingöl’de ormanlık alanda 25 Haziran günü başlayan yangın, ormanlık alan içerisinde onlarca hayvanın yaşamını yitirmesine neden olurken, tarım arazilerinin de tahribata uğradığı gelen bilgiler arasında.

Kığı-Karakoçan-Adaklı-Yayladere-Yedisu İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Kalkındırma ve Kültür Derneği’nin (KAYY-DER) çağrısıyla, doğa savunucuları bir araya geldi. Kadıköy İskelesi’nde bir araya gelen doğa savunucuları adına basın metnini KAYY-DER Eş Genel Başkanı Yeliz Vergili okudu. Vergili, “Bölgedeki hemşerilerimizin ilettiği fotoğraflarda, yanmış yaban hayvanlarının görüntüsü insani vicdanımızda büyük yaralar açmaktadır. Kamuoyunun ve yetkililerin bu konuya duyarsız kalmaları da ayrı bir vicdan sorunudur” dedi.

EKOSİSTEM ETKİLENECEK

Vergili, devam eden orman yangının yanı sıra Kiğı Eskikavak Köyü civarında 2018 yılında Bingöl Metal Madencilik A.Ş'nin, maden arama talebine de dikkat çekerek, “Eskikavak Köyü Derneği'nin açtığı iptal davası 2019 yılında kazanılmıştır. Aynı firma bu kez ÇED raporu hazırlatıp çalışma alanını daha da büyüterek, Kiğı İlbey Köyü, Eskikavak Köyü, Cevizli Köyü ve Aysaklı Köyünü de içine alacak alanın tamamında kurşun, çinko, gümüş madeni çıkarmaya hazırlanmaktadır. Projenin gerçekleştirileceği bölgede, tarihi ve arkeolojik kalıntıların bulunduğu, endemik flora ve fauna türlerinin bulunduğu, ekosistemin tamamen etkileneceği, bölgenin orman ve mera vasfı da taşıdığı bilinen bir gerçektir.” Dedi.

“BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ YOK OLACAK”

“Yapılacak madencilik faaliyetleri sonucunda ağır metallerin, asit ve kimyasal maddelerin yerüstü ve yeraltı sularını ne kadar etkileyeceği tahmin edilebilir bir sonuçtur” diyen Vergili, “Nesli tükenme noktasında olup, yöre halkı tarafından kutsal sayılan çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, boz ayı, vaşak ve birçok yaban hayvanının yaşam alanı da tahrip edilecektir. Dünyanın en kaliteli ikinci balı olarak bilinen Bingöl balının kaynağı olan endemik bitki çeşitliliği yok olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Vergili, sözlerini şöyle tamamladı:

“25 Haziran günü Kiği Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan ÇED bilgilendirme toplantısında yapılacak maden arama çalışmalarının bölgeye vereceği zararlar hakkındaki dilekçemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere toplantıya katılan Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerine teslim ettik ve tutanaklara geçirildi. Şayet Bakanlık ve yetkili kurumlar sesimizi duymaz, projeye olur verir ise, meşru tüm hukuki haklarımızı kullanacak, gerekirse proje alanında tüm insanlarımızla direnç göstereceğimizin bilinmesini isteriz.”

CHP VE HDP'DEN DESTEK

Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Narin ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da destek verdi.