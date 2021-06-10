Balkonlar çiçek açsın

Özenerek aldığımız çiçekler neden kuruyor? Menekşelerimiz neden açmaz? Sardunyaları ne vakit sulamak lazım? Kadıköy’ün 25 yıllık çiçekçilerinden Hasan Özgül anlattı.

Balkonlarda, bahçelerde renk renk açmış gülleri, sardunyaları, küpe çiçeklerini görüp “yetiştirmek ne kadar zor olabilir ki” diyor, satın alıp sonra hüsrana uğruyorsanız bu haber size göre. Özenerek aldığımız çiçeklerin bir sabah kalktığımızda neden boynunu büktüğünü, çiçek yetiştirirken nelere dikkat etmek gerektiğini, ışığı, sulamayı kısaca acemilerin yaşadığı sorunları Kadıköy’ün 25 yıllık çiçekçilerinden Lotus Çiçekçilik’in sahibi Hasan Özgül’e sorduk.

Özenerek aldığımız çiçekler çiçekçide durduğu gibi durmuyor. Neyi eksik yapıyoruz?

Düzenli sulama yapmıyorsunuz. Bitki insan gibidir. İnsan nasıl günde üç öğün yemek yiyorsa bitkinin de sulama günü ve saati olması gerekir. Bitki de bir canlı olduğu için o gün o saatte suyunu bekler.

SULAMAYA DİKKAT!

Her gün aynı saatlerde mi sulama yapmak gerekiyor?

Genelde aynı saatlerde vermek gerekir. Biz çiçekçilerde sulama günleri vardır. Mesela biz pazartesi- perşembe günleri hep aynı saatte sulama yapmaya özen gösteririz. Bir de dinlenmiş su veririz. Yani direkt çeşmeden kloru bol olan su vermeyiz.

Ne kadar dinlendirmek gerekir?

Bir gün dinlendirmek kâfidir. Bir pet şişenin içine koyup dinlendirirseniz çok daha iyi olur. Suyu sabah güneş doğmadan ya da akşam güneş battıktan sonra vermek gerekir.

Sulamada toprağın üzerine bakıyoruz, kuru geliyor ve sulama yapıyoruz. Bu da yanlış herhalde.

Evet çok yanlış. En güzel yöntem kurşunkalemin arkasıdır. Kurşunkalemi batırdığınızda toprak yapışıyorsa suyu vardır. Yapışmıyorsa toprak kurudur. Bu eski bir yöntemdir ama en iyi yöntem budur. Bir de suyu birden dökmemek gerekir. Damla gibi verildiği zaman bitki yavaş yavaş alır, toprak da zarar görmez.

Peki toprak?

Toprağı çiçekçiden almak gerekir. Marketten aldığınız üç liralık topraktan verim elde edemezsiniz. O toprağın içinde bitkiyi besleyecek vitamin yok. Bir çiçeğe yüz lira veriyor sonra da gidip üç liralık toprak alıyorsunuz. O toprakla olmaz.

Çiçeği burdan aldık, örneğin sardunya. Evimize götürdükten sonra toprağını değiştirmemiz gerekiyor mu?

Mutlaka değiştirip daha büyük saksıya koyun. Biz çiçekleri seradan aldığımız zaman yeni fide olduğu için küçük saksılara koyuyorlar. Büyüdükçe toprak ona yetmez. Büyük saksıya alıp güzel toprak koyduğunuz zaman çiçek daha güzel bir forma gelir.

MUZ KABUĞUNDAN DOĞAL GÜBRE

Çiçeği alıyoruz, saksıyı değiştireceğimiz zaman bakıyoruz ki çok fazla kökü var. O kökü kesmeli miyiz?

Kesebilir, budayabilirsiniz. Köklerin ucu zayıflamış oluyor. Direkt yapraktan, daldan köke su ve vitamin giderse daha iyi beslenir ve daha iyi çiçek açar. Bir de sadece su ile olmaz. Ayda bir kere olsun sıvı gübre takviyesi yapmak lazım. Her yerde satılan sıvı gübreler var. Bir litre suya bir kapak koyup ayda bir kere bitkilere verirseniz daha güzel olur

Peki yumurta kabuğu, muz kabuğu gibi organik atıkların gerçekten faydası var mı?

Muz kabuğu gayet iyi. Bir gün suda bekletip belli ölçeklerde bütün bitkilerinize dağıtabilirsiniz. Yumurta kabuğu da kalsiyum olduğu için gayet iyi.

Saksılarda neye dikkat etmek gerekiyor?

Saksılarda genel olarak altının delik olması gerekiyor. Çiçeğin boyuna göre saksının büyüklüğüne dikkat etmek gerekiyor. En güzel saksı terakota saksıdır. Çünkü boyanmış saksı dışarısı ile içerisi arasındaki hava temasını keser. Hava teması kesildiğinde bitki dışarıdan hava almaz. Güller için de en güzel saksı tenekedir. Gülün demir ihtiyacı vardır. Saksı eğer teneke değilse yedi- sekiz tane çivi batırın, çivi paslansın. Güller pastan vitamin alır.

Bizi üzen çiçeklerden biri de menekşeler. Çiçek açmış bir menekşeyi alıyoruz sonra ya kuruyor ya da bir daha çiçek açmıyor.

Menekşenin üzerinde çürüyen yaprakları oluyor onları mutlaka temizleyin. Sabah güneşi gören menekşe açar. Elbette düzenli, dinlenmiş ve aynı saatlerde su verdiğinizde. Menekşelerin bozuklarını küçük makas yardımıyla diplerinden keserek alırsanız, yenileri gelir.

Menekşe yaprağından toprağa tutturma yöntemi de deneniyor...

Toprakta köklendirmede çürüme daha sık olur. Onun yerine bir bardağa çok az su koyup üzerini streç filmle kaplayıp küçük bir delik açar ve menekşe yaprağının çok az su almasını sağlarsanız daha kısa sürede köklenmesini sağlayabilirsiniz.

Peki orkide? Çoğumuzun başı orkide ile de dertte.

Orkidenin en büyük sıkıntısı cereyandır. Hanımlar temizlik yaparken evde camı açıyorlar, orkide tam karşısında kalıyor. O gün bile bozulur. Cereyanda asla kalmamalı. Bir de orkidenin saksısı şeffaf olmak zorunda. Çünkü orkide dibinden aldığı güneşle beslenir.

Her çiçeğin toprağının özellikleri farklı mı?

Tabii ki farklı. Mesela açelya toprağı suyu tutan bir toprak değildir. Üstten su verdiğinizde suladığınızı zannedersiniz ama sulamış olmazsınız. Onun için açelyayı suyun içinde bekletmek lazım. Çiçek açan bitkiler rutubetli yeri sever. Çiçek açma döneminde mutfağınıza koyarsanız, mutfakta sürekli yemek kaynağı için rutubetli olduğundan mutfaklarda çok daha iyi sonuç alırsınız tabii ışık gören bir yer olması lazım.

BUDAMA ZAMANI

Budama ve toprak değişimini ne zaman yapıyoruz?

En güzeli bahar. Bitki hareketlenmeye, köklenmeye başlamadan önce yapılırsa iyi olur. Yani nisan ayının 15’inden sonra yapılması lazım. Toprak değişiminde en önemlisi köklerin hareket etmeye başlamadan önce yapılmasıdır. Budamaya gelince çiçeklerin mesela sardunyaların çok büyük iri yaprakları olursa kırılabilir. Onlar da bir bardağın içine jelatin koyup çoğaltılabilir. Özellikle sardunyalarda bozuk olan yaprakları dibinden koparmak gerekiyor. Belli bir zaman sonra çiçekleri geçiyor, o çiçekleri sapın dibinden kırıp yeni gelenlere yol vermek gerekiyor.

Ben istiyorum ama bakamıyorum diyenler için en kolay yetişen çiçekler hangisi?

Sardunya çok kolay yetişir. Işığı ve sulaması doğru olursa sardunya her yerde yetişir. Kışın siklamen kolay yetişir. Açelyayı batırarak sulama yaparsanız kolay yetişir.

BAHÇE MARKETLERİ

Çiçek, saksı ya da toprak almak için başvuracağımız adreslerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bahçe marketleri. Türkiye’nin en büyük bahçe marketi olan Bahçe Marketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ. bünyesinde yer alıyor. 300 dönüm arazi üzerine kurulu Alibeyköy Fidanlığı içinde yer alan ‘Bahçe Market’te bahçeye dair her şey var. Her türlü dış mekan ve iç mekan süs bitkisi, yazlık, kışlık mevsimlik çiçekler gibi 2 binden fazla ürünün bulunduğu Bahçe Market’te bitki çeşitlerinin yanı sıra tüm bahçe ekipmanları da satılıyor.

‘Mini Bahçe Market’ konsepti ile yaygınlaşarak İstanbul’un pek çok bölgesinde hizmet veren Bahçe Market’lerden biri de Göztepe’de yer alıyor. Göztepe 60. Yıl Parkı içinde yer alan mini markette saksıdan rengarenk çiçeklere, ata tohumlarından fideye, torftan solucan gübresine bahçeye dair pek çok şeyi bulmak mümkün.