Bahara Yeni Parklarla Merhaba!

Dört yıl içinde 48 bin metrekarelik yeri yeşil alan haline getiren Kadıköy Belediyesi, parklarda yapacağı şenlikle “Bahara Merhaba” diyor

Kadıköy Belediyesi baharı parklarda yapacağı şenlikle karşılıyor. 5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek Bahara Merhaba Şenliği’nde Koru Parkı’nın açılışı yapılırken 10 parkta eş zamanlı olarak gül fidanı dağıtımı yapılacak.

Saat 14.00’de başlayacak şenlikte gül fidanı dağıtılacak parklar şöyle: Koru Parkı, Merdivenköy Parkı, Koşuyolu Parkı, Yaşam Parkı, Moda Parkı, Leylak Parkı, Milli Hakimiyet Parkı, 19 Mayıs Parkı, Kriton Curi Parkı, Barış Parkı.

Sahrayıcedit Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 8 bin metrekarelik Koru Parkı’nda gerçekleşecek müzik dinletisinin ardından akşam saatlerinde de Kalamış Parkı’nda Hıdırellez Şenliği gerçekleşecek. Kadıköy Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin stant açacağı Hıdırellez Şenliği saat 17.00’de başlayacak. Grup Agaphia, Grup Medusa, Çocukların Roman Dansı, Erhan Demir, Hakan Ergün, Hıdırellez Potpori Grubu ve Ahmet Beyler’in sahne alacağı şenliğe herkes davetli.

“YEŞİL ALANLARIN SAYISI ARTMALI”

Koru Parkı’nın açılışı ile yapılacak Bahar Şenliği’ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaşam alanlarının arttırılmasının temel hedefleri arasında olduğunu belirterek “Biz insanların sağlık, eğitim, yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamakla sorumluyuz. Yeşil alan ihtiyacı kentlerde en büyük sorunlardan biri.” dedi. İstanbul’un en popüler 50 kent içerisinde yeşil alan miktarında sondan ikinci olduğuna dikkat çeken Nuhoğlu şöyle devam etti: “İstanbul’da kamunun elindeki yeşil alanları, bir metrekarenin altında olan 8 tane ilçemiz var. Avrupa’da nüfusu bizim ilçelerimizden çok daha küçük olan birçok kentte bu oran bunun on katı fazla. Yerel yönetimler olarak yeşil alanların sayısını artırmak bizim temel görevimiz. Kadıköy’de göreve geldiğimiz günden beri bu alanların sayısını arttırmaya çalıştık. Kamuya terk edilmiş tüm alanları yeşil alan olarak yeniden düzenledik. 48 bin metrekarelik bir alanı yeşil alan olarak hizmete açtık. Bulabildiğimiz her alanı kamunun yararı için düzenlemeye devam edeceğiz.

Yeşil alanlara sahip çıkma ve sayısını artırma yöntemlerinden biri de kamu arazilerinin kamu yararına kullanılması için mücadele etmektir. Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı, Haydarpaşa Garı ve Çevresi, Tarım İl Müdürlüğü arazisi olmak üzere Kadıköy’ün son yeşil alanlarının özelleştirilmesine karşı olduk. Bütün bu süreçler boyunca Kadıköylülerle birlikte hareket ettik, olumlu kazanımlar elde ettik. Bu arazilerin tamamı kamu ihtiyacı olarak kullanılmak zorundadır. Bizim yeşil alanlara, sosyal donatılara, çocuklar için kreşlere, yaşlılar için bakım evlerine ve sağlık merkezlerine ihtiyacımız var.”

4 YILDA 13 PARK

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’e 4 yıl içinde 48 bin 100 metrekare yeşil alan kazandırdı. Her bireyin olası afetleri, afet esnasında yapılması gerekenleri ve afet öncesinde alınabilecek önlemleri çeşitli simülasyonların da yardımıyla öğrenme ve tecrübe etmesine imkân sağlayarak, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı olmak üzere 13 yeni park yapan belediye atıl bölgeleri yeşil alan haline getirmeye devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi kentte park sayısını arttırırken bir yandan da ağaçlandırmaya ağırlık veriyor. 5000 yeni ağaç diken belediye Temmuz 2017’de Koşuyolu Parkı’nda fırtına nedeniyle yıkılan ağaçların yerine yenilerini dikti.

Kadıköy’de 2017 yılı boyunca toplam 840 bin adet mevsimlik çiçek, 8 bin adet çalı ve 850 adet ağaç dikti. 221 bin ağaç ilaçlandı, 115 ağacın restorasyonu yapıldı.

AĞAÇLARA BAKIM

Belediye yeni ağaç dikerken aynı zamanda ağaç bakım çalışmaları da yapıyor. Bu kapsamda hasta ağaçların kovukları ve gövdelerindeki çürükler temizleniyor. Ağaçlara tekrar hastalanmaması için elastik yapıya sahip özel bir ağaç macunuyla kapatılıyor. Bu macun, ağacın zarar görmesini engelleyen, özel üretilmiş bir çeşit izolasyon maddesi içeriyor. Yaklaşık 6 yılda bir macun ağaçtan çıkarılıp yenilenme işlemi uygulanıyor. Böylece ağacın ömrü uzamış oluyor. Ayrıca devrilmemesi için ağaç, metal aksamla destekleniyor. Belediye, öncelikle yayaların yoğun şekilde geçtiği sokak ağaçlarını tedavi ediyor.

OKULLARDA BAHÇELER YAPILIYOR

Parklara meyve ağaçları dikmeye başlayan belediye Permakültür bahçesi yapmak isteyen okullara da destek veriyor. Saint Joseph Lisesi öğrencilerinden gelen istek üzerine Fenerbahçe Parkı’nda 900 metrekarelik geniş ve örnek bir permakültür, doğal tarım bahçesi yapan Kadıköy Belediyesi okullardan, öğrencilerden gelen talepleri karşılıyor. Şener Birsöz İlkokulu, İnönü İlkokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi, Kaptan Hasanpaşa İlkokulu gibi Kadıköy’deki pek çok okulun bahçelerine meyve fidanı diken belediye, okullarda permakültür bahçeciliğini destekliyor.