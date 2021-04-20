Bahara yeni parklarla giriliyor

Parklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdüren Kadıköy Belediyesi, Kuyubaşı Parkı’nın yeşil alanını genişleterek pandemi koşullarında göre yeniden düzenledi

Pandemiyle birlikte yeşil alanlara olan ihtiyaç ta arttı. Kadıköy’deki yeşil alanların sayısını arttırmak, çocuklara yeni oyun alanları yaratmak için çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi, yenileme, onarım ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla mevcut parkları da daha fazla kullanır hale getirmeye yönelik çalışmalar sürdürüyor.

İlçe sakinlerinin daha rahat ve huzurlu yeşil alanlardan faydalanması için pandemi koşullarına uygun düzenlemeleri de hayata geçiren Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı yenileme çalışmalarından bir de Kuyubaşı Parkı’nda yapılan yeniden işlevlendirme ve düzenleme oldu.

Çevreci bir yaklaşımla doğa dostu ürünler kullanılarak yapılan düzenlemede, parkın yeşil alanı genişletilerek 120 metrekareden 280 metrekareye çıkarıldı. Parktaki oturma alanlarında da pandemi koşullarına uygun sosyal mesafe genişletildi. Banklar doğal kütük malzemesinden tasarlandı. Behice Yazgan Çeşmesi'nin bakım ve onarımının da yapıldığı çalışma kapsamında parka atıkları türlerine göre ayrıştıran geri dönüşüm kutuları koyuldu. Led lambalarla aydınlatılan park Kuyubaşı sakinlerine bekliyor

ÇİÇEKLERLE “K.ATATÜRK” İMZASI

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park düzenleme çalışmaları kapsamında, Söğütlüçeşme’deki bağlantı yolu yanında bulunan refüje çiçeklerle Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını işledi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumundan Kadıköy Altıyol’a doğru ilerlerken sol tarafta görülebilecek “K.Atatürk” imzası görenlerin beğenisini topladı. Çalışma esnasında yol üzerinden geçen sürücüler klakson çalarak alkış tutarken, peyzaj çalışmasında emeği geçen işçiler imzanın önünde fotoğraf çektirdi.



