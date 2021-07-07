Haftalık Bağımsız Gazete 07 Temmuz 2021
Spor
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-18
Tarih Yazan Kadınlar-18
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Behçet Aysan: Düello
Behçet Aysan: Düello
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

Atıksız Yaşam Hareketi sahaya çıktı

Kadıköy Belediyesi’nin Atıksız Yaşam Hareketi artık sokakta! Pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı

Atıksız Yaşam Hareketi sahaya çıktı
GazeteKadıköy

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi’nin dört farklı ayağı bulunuyor: Atıksız Dükkan, Mobil Atık Getirme Merkezi, Atıksız Yaşam Sokağı ve Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması. Proje kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı ve ambalajsız olarak satıldığı ‘Atıksız Dükkan’ın açılışı ile ilk adımını bir yıl önce Dünya Çevre Günü’nde attı ve ilçede gezici bir mobil atık toplama aracı hizmete başladı. Projenin Atıksız Yaşam Sokağı etabı ise geçtiğimiz günlerde pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta başladı.

ATIKSIZ YAŞAM SOKAĞI

Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Sokağı’nı içinde bulunan tüm özel yaşam, kamu ve ticari alanlarda yaşayanların atık yönetim sistemine uyması konusunda bilincin yüksek olduğu sokak olarak tarif ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve uyguladığı proje kapsamında, öncelikle sokağın sakinleri kapı kapı ziyaret edildi, atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı, sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Bu toplantılarda çöpün doğaya zararı anlatılarak, birçok çöpün aslında çöp olmadığı, organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı. Ayrıca atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, elektronik atıklar, atık ilaçlar, tehlikeli atıklar, moloz, mobilya atıkları ve bahçe atıkları gibi atıklar için de “Ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bulundu. 

Projeden elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.

Etiketler; #atıksız yaşam #farkındalık çalışması #asım us sokak
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.