Akademi, 3. Havaalanı bölgesini inceledi

Kadıköy Belediyesi Akademi’de devam eden Açık Akademi seminerleri kapsamında, seminer katılımcılıları ile Kuzey Ormanları’na gezi düzenlendi

Kadıköy Belediyesi Akademi’de bu yıl düzenlenen Açık Akademi’deki İktidarın Çimentosu: Mega Projeler ve İnşaat Sektörü Üzerinden İktidar Okumaları ile “Bizi bu havalar mahvetti” – İklim Krizi Çağında Kenti Düşünmek başlıklı seminerler kapsamında 29 Nisan Cumartesi günü 3. Havaalanı bölgesindeki Durusu ve Yeniköy’e gezi gerçekleştirildi. Gezi esnasında seminerlerde konuşulan konular yerinde gözlemlendi.

TARTIŞMALI BİR PROJE

Yılda 95 milyon yolcu taşıyan ABD’deki Atlanta Havaalanı 1625 hektar alan üzerine kuruluyken, yılda 150 milyon taşıyacağı iddia edilen 3. Havaalanı’nın neden 7650 hektar (76.500.000 m2) alan üzerine kurulacak. 25 yıllık işletme hakkının özel şirketlerde olacağı havaalanının vaat edilen yolcu garantileri nedeniyle şirketler açısından risk taşımadığı ama beklenen yolcu sayısına ulaşılamaması halinde hazinenin büyük bir borç içerisine gireceği kamuoyunda en çok dillendirilen eleştirilerin başında geliyor. Birçok bilim çevresinin havaalanının hatalı bir proje olduğunu raporlamasına rağmen proje büyük bir tahribat pahasına kesintisiz devam ediyor.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 3. Havalimanı projesiyle ilgili hazırladığı "3. Havalimanı Teknik Raporu”nda, doğal yaşam alanlarını ve önemli su havzalarını yok edecek projenin; ekolojik, jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir olmadığını ısrarla vurgulamıştı. Bu eleştirilere rağmen devam eden projenin çevreyle ilgili maliyetleri ise başlı başına bir tartışma konusu.

“TAHRİBATA YOL AÇACAK”

Açık Akademi kapsamında yapılan gezide de ekolojik kıyım yerinde gözlemlendi. Havaalanı inşaatına yakın bir güzergâhtan geçerek gözlem yapmak isteyen grubun önü kesilmek istendi. Ancak grup Durusu bölgesine gelerek burada ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Açık Akademi katılımcıları kahvehaneden bir köylüden bölgede öne çıkan eleştirileri dinledi. Daha sonra araçla Karaburun’a ve buradan Karadeniz sahil yolunu kullanarak Yeniköy bölgesine giden grup, burada bir süre yürüyerek 3. Havaalanı bölgesini daha yakından görebilecekleri bir bölgeye ulaştı.

Gezi esnasında, 3. Havaalanı, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bu otoyolun bağlantı yollarının tamamlanmasıyla İstanbul’un su havzaları, tarım alanları ve yaban hayatına ev sahipliği yapan bölgesinin geri dönüşü olmayan bir yola gireceği üzerine ortak bir fikir oluştu.

Gezide, bölgede sadece bir havaalanı değil aynı zamanda yeni bir şehir inşa etme planlandığı ortak fikri oluşurken, katılımcılar bölgenin ciddi bir nüfus baskısı yaşayacağı ve bu baskının İstanbul’da çözülmesi imkansız tahribatlara yol açacağını ifade etti.