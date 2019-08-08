550 ton çöpün yüzde 35’i dönüştürülebilir!

Çevre Mühendisi Ayşe Nihan Ayışık, Kadıköy’de ortalama olarak bir günde toplanan 550 ton çöpün yüzde 35’inin geri dönüştürebilir atıklardan oluştuğuna dikkat çekiyor

Kadıköy Belediyesi, daha yaşanılır bir dünya için çevreye duyarlı projeler üretmeye ve var olan projeleri de geliştirmeye devam ediyor. Bu amaçla Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 2008 yılında kurulan Atık Koordinasyon Merkezi, geri dönüşebilir atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması için çalışıyor. Atıkların ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması sürecinde vatandaşla ile toplama yapan saha ekipleri ve lisanslı toplama firmaları arasında koordinasyon sağlayan merkez, 414 38 15 numaralı telefonu arayan vatandaştan gelen öneri, talep ve şikâyetleri alıyor, bilgilendirme yapıyor.

“ATIK TOPLAMA SEFERBERLİĞİ”

Belirli mevzuatlar çerçevesinde ambalaj atıkları, cam atıklar, atık pil, bitkisel atık yağ, atık ilaç, elektronik atıklar, tekstil atıkları ve atık ilaç toplanması belirli bir program kapsamında hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleşiyor. Yoğunluğun olduğu noktalarda cumartesi günü de atık toplama yapılıyor. Mahalle muhtarlıklarında atık toplama noktaları oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontol Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi Ayşe Nihan Ayışık, kumbara yöntemi ile de toplama yapıldığını belirtti ve verdiği bilgilere şunları ekledi; “278 ambalaj ve 377 cam ambalaj atık kumbaramız, 27 adet bitkisel atık yağ toplama ile 15 adet elektronik atık toplama noktamız, elektrik direklerinde 214 atık pil toplama kutumuz, 66 adet tekstil atık toplama kumbaramız ve 1 adet de atık ilaç toplama noktamız var. (http://cevre.kadikoy.bel.tr./#atik-noktalarimiz) web sayfasında en yakın atık toplama noktasını ve kumbarasını görebilirsiniz. Atık Getirme Noktalarımız Mobil Uygulaması’nı da telefonunuza yüklediğiniz zaman hızlı ve kolayca ilçemiz sınırlarında yer alan ambalaj atıkları, atık ilaç, cam ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ ve elektronik atık ve tekstil atık noktalarına kolaylıkla ulaşılabilirsiniz.”

“ATIK YÖNETİMİ OLMAYANA İSKÂN İZNİ YOK”

2015 yılında alınan belediye meclis kararıyla yeni yapılan tüm binaların iskan izni alabilmeleri için atık yönetim sistemi kurmalarının zorunlu olduğuna dikkat çeken Ayışık, Kadıköy’de bir günde ortalama 550 ton çöp toplandığını, bunun nerdeyse yüzde 35’inin geri dönüştürülebilir atıklardan oluştuğuna dikkat çekti ve aylık ortalama atık toplama verilerini şöyle sıraladı; “Ambalaj atıkları ayda ortalama 1000 ton, elektronik atık ayda ortalama 50 ton, atık pil ayda ortalama 1000 kg, bitkisel atık yağ evsel kaynaklı olarak ortalama ayda 1000 litre.” Bitkisel atık yağların restoranlardan daha yoğun çıktığına işaret eden Çevre Mühendisi Ayışık, “Yağlar lisanslı firmalar tarafından toplanıyor. Yönetmelik gereği bu yağların biyodizel yapılması gerekiyor. Atık yağların toplanma noktası muhtarlıklar ve gönüllü evleri. Yağlar 5 litre üzerinde olduğu zaman Atık Koordinasyon Merkezi arandığında evden de alınabiliyor. Tekstil atıkları ayrıştırmaya tabi tutuluyor. Kullanılabilecek olanlar temizlendikten sonra Açık Gardırop’ta ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Atık ilaçlar ise Kadıköy Belediyesi binasının girişindeki kutuda da toplanıyor. Bu ilaçlar lisanslı firmalar tarafından bertaraf ediliyor. Ambalaj atıkları (kağıt, plastik, metal..) Kadıköy Belediyesi Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nde çeşitlerine göre ayrılıyor.”

“BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR”

Atıklar konusunda özellikle okullara yönelik eğitim çalışmaları yapıldığına vurgu yapan Ayşe Nihan Ayışık, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için yarışmalar yapıldığını, atık pil toplama yarışmasının da bunlardan biri olduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti; “Ekolojik Yaşam Merkezi’nde de atıklar ile ilgili çocuklara yönelik eğitimler veriliyor. Gönüllü evlerinde de yetişkinlere yönelik eğitimler yapılıyor. Sosyal medya aracılığıyla, web sayfamızla, bilboard çalışmasıyla ve saha ekibiyle bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Sıfır Atık Yönetmeliği de çıktı. Belediye olarak bu konuda da çalışmalarımız var. Kamu kurumlarına atıkların ayrı toplanması anlamında çok fazla ulaşamıyorduk. Bu yönetmelik ulaşmamıza olanak sağlıyor. Yönetmeliğin olumlu bir tarafı da bu oldu. Kurumlara sıfır atık setlerinden (ambalaj atık ile cam atık toplama kutusu gibi) dağıtıldı.”

“ANLAT KADIKÖY’DE KOMPOST TALEBİ”

“Evimizden çıkan atıklardan biri de meyve ve sebze kabukları, çay ile kahve telvesi gibi organik atıklar” diyen Mühendis Ayışık, “Bu atıklardan kompost oluşturabiliriz. Belediyemizin ana binasından çıkan organik atıklar Ekolojik Yaşam Merkezi’ne götürülüyor ve orada komposta dönüştürülüyor. Bahçede ekim ve dikim işlerinde çocuklar ile birlikte kullanılıyor. Anlat Kadıköy’de kompost yapılmasıyla ilgili talep de vardı.” dedi.

KADIKÖY’DE 1 AYDA TOPLANAN ATIK SAYISI