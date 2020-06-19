Rexx'in İzleri 5: “Biz bu değerimizi yaşatmayı istiyor muyuz?”

Rexx’in İzleri serisinin bu haftaki konuğu Kaan Sezyum. Sezyum, kentin çok hızlı değiştiğini söylerken bundan sonrası için “Önemli olan soru ise şu: Biz bu değerimizi yaşatmayı istiyor muyuz?” diyor

Rexx Sineması’nın kapatılma kararının ardından başladığımız Rexx’in İzleri serisinin bu haftaki konuğu Kaan Sezyum. Sezyum, ortaokul ve liseyi Saint Joseph’te okuduğu için uzun yıllardır Kadıköy’de yaşıyor ve hem Rexx Sineması hem de sinemanın çevresi Kadıköy’de en fazla zaman geçirdiği yerlerden biri.

ANILAR KABUK DEĞİŞTİRİYOR

“Kadıköy’ün bilinen birkaç yeri vardı. Zamanla isimleri değişti, formları değişti ama konumları hep aynı kaldı” diyen Sezyum, “Anılar anı olduklarından mı güzeller yoksa zaman geçtikçe hayat daha acılı bir hal mi alıyor?” diye soruyor: “Yıllar önce havuz olarak bilinen alan şimdilerde heykel ve oturma düzeniyle Mehmet Ayvalıtaş Meydanı oldu. Kadıköy’ün meşhur boğası mesela uzun süre sahilde dururken sonrasında Altıyol’a geldi. Şimdi de zamanının ‘Reks’ Sineması, şimdinin Rexx Sineması aramızdan ayrılıyor. Anılar anı olduklarından mı güzeller yoksa zaman geçtikçe hayat daha acılı daha çekilmez bir hal mi alıyor, ya da biz mi daha tahammülsüz, daha istediğim hemen olducu, daha aceleci oluyoruz tam bilemiyorum.”

14 yıldır Kadıköy’de yaşadığını, ortaokul ve liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi’nin komşu okulu Saint Joseph’te okuduğunu söyleyen Sezyum, “Bakalım ne kadar daha Kadıköy’den ayrılmayacağım? Rexx ve çevresi müziğe başladığım yıllarda da sonrasında da hep stüdyolarla dolu bir alandı. Müzik grupları malum köşede buluşup stüdyolara gider, sevgililer birbirini o köşede beklerdi. Tarif etmesi kolaydı ve geniş bir alanı görüyordu” diyor.

“SAYILI GENÇ SEMTTEN BİRİ”

“Semt kenti, kent de bölgeyi belirler” diyen Sezyum, Kadıköy’ün geçirdiği dönüşümü şöyle özetliyor: “Kadıköy yıllardır ülkemizin genç kesiminin daha çok bulunduğu, tarihi olarak ise İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından biri. Haliyle genç insan çok olunca gençlerin yaptığı ve yapmayı sevdiği şeylerin çok olduğu bir yer haline gelmesi de kaçınılmaz. Dünyadaki sayılı ‘genç’ semtten biri Kadıköy. Tabii nüfusu ile çoğu Avrupa şehrine yaklaşan bir büyüklüğü de var ama Rexx ve Altıyol Kadıköy’ün iki merkez noktası benim için. Semt için Kadıköy için anlamlı olan, kent için de anlamlı olmalı.”

Sezyum, kapanma kararına dair asıl sorunun Kadıköylülerin ve bu kentte yaşayanların ne yapacağı olduğunu söylüyor: “Mecralar ve tüketim türleri değişiyor, gelir modelleri değişiyor. Tüketim yöntemleri ve süreleri değişiyor. Artık bunların hepsi çok hızlı olmaya başlıyor. Bu durum içinde de artık sinemaların eski hallerinden uzaklaşmalarını, giderek izleyicileri müşteri olarak gören AVM sinema salonculuğunun yaygınlaştığını gördük. Peki buna karşı ne yapılabilir? Belki Beyoğlu Sineması’nın yaptığı gibi bir destek projesi, belki alanı daha farklı kullanmanın bi yolu, belki de şu anda bilmediğimiz ama bulabileceğimiz bambaşka bir yol tercih edilebilir. Önemli olan soru ise şu: Biz bu değerimizi yaşatmayı istiyor muyuz?”