Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler (1)

Sosyal belediyecilik misyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Kadıköy Belediyesi; bu ilçede yaşayan, çalışan ve hatta sadece sosyalleşmek için burayı tercih eden tüm yurttaşların ‘iyiliği ve esenliği’ için hayatın her alanına dair projeler üretip hayata geçiriyor. Biz de siz okurlarımıza her hafta bir ‘mutlu Kadıköylü’ hikayesi anlatacağız. Serimiz, bir yıldır Potlaç ağında bulunan Kadıköylü kadın üretici Zeynur Çiftçi Köse ile başlıyor…

‘Mutlu Kadıköylü’ hikâyeler serisine Zeynur Çiftçi Köse ile başlıyoruz. Kendisini toplum içinde ‘Potlaçlı bir kadın’ olarak tanıtan ve bundan gurur duyan Köse, “Potlaç’ı ilk kurulduğu andan itibaren duymuştum. Kadıköy Belediyesi’ni sürekli takip ediyorum, zaten ben de bir Kadıköy aşığıyım. Fakat o dönemde Yalova’da yaşıyordum. Potlaç’a katılmak istediğimde Kadıköy’de ikamet ediyor olma şartını öğrenince çok üzülmüştüm Yalova’da olduğum için. Sonra İstanbul’a döner dönmez hemen başvurdum.” diyor.

“POTLAÇ BENİM AİLEM”

Köse, ev hayvanlarının şık görünmesi fikrinden hareketle işe kedi ve köpek tasmaları tasarlayarak başlamış. Şimdi de bu tasmalara ek olarak takı da üretiyor. Köse, “Yaptığım ürünleri nasıl insanlara tanıtabilirim diye düşünürken Kadıköy Belediyesi bana böyle bir fırsat verdi. İlk başta ‘Nasıl olacak, nasıl yapacağız’ gibi düşünceler içerisinde iken, Moda’da açılan tezgâhlardaki kadınlarla tanıştım. Pek çok kadın tanıdım, bir sürü hikâyeler gördüm. Ve onlara kıyasla benim hikâyemin aslında pek de bir hikâye olmadığını fark ettim. Benden çok daha farklı şeyler yaşayan insanlar vardı ve hayata tutunmak için her türlü çabayı sarf ediyorlardı ve en güzel şey de kadınların birbirlerine destek olmasıydı. Beni dinleyip bana kendilerinden bir şey veriyor olmaları çok güzeldi. Aynı duyguyu ben de hissettim. Onlar benim ablam, annem, teyzem, kardeşim oldular, çok büyük bir ailem oldu. Her ne kadar ben kalabalık bir ailenin çocuğu olsam da insan kendini o kalabalığın içinde yalnız da hissedebiliyor. Ama ben Potlaç’ın içerisinde kendimi gerçekten şımarık kız çocuğu gibi gördüm! Aileme şımaramadıklarımı orada yapabildim. Kurumsal bir iş hayatı içinde sürekli insanlarla çekişme halinde oluyorsunuz, geçim problemleri yaşıyorsunuz, trafikte sıkışıyorsunuz… Bu ve benzeri sıkıntıların arasında tek mutlu olduğum şey Potlaç.” diye anlatıyor.

POTLAÇLI BİR KADIN OLMAK…

Kadıköy Belediyesi’nin Potlaç projesiyle kadınlara bir kimlik kazandırdığını vurgulayan Zeynur Çiftçi Köse, şunları söylüyor; “Ben artık kendimi ‘Potlaçlı bir kadınım’ diye tanıtabiliyorum. Bu bana çok büyük bir onur veriyor, çok keyif alıyorum. Çünkü kendimi ifade edebiliyorum. Yaptığım ürünlerle de kendimi anlatmaya çalışıyorum. Belki ben de kendimi o şekilde dile getirebiliyorumdur. Potlaç sayesinde bunları insanlara da ulaştırabiliyorum, hem de bundan gelir de elde edebiliyorum. Malum şu andaki ekonomik krizden ve işsizliğimden dolayı bazı sıkıntılar yaşıyorum. Bu bana çok iyi geliyor. En azından kendimi kötü hissetmiyorum. Ben bir kadınım ve işe yarıyorum hissi… Ürünlerimle ilgili güzel tepkiler veriyor alıyorum. Kimse bir şey satın almasa bile insanların beni onore etmesi ve destek olmaları muhteşem bir duygu. Keşke bunu her kadın yaşıyor olabilse.”

(Fotoğraf: Murat Mehmet Aydın)