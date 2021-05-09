Zübeyde Hanımın büstü ismini taşıyan parkta yerini aldı

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımın büstünü, Kozyatağı Mahallesi'nde ismini taşıyan parka yerleştirdi.

Anneler Günü, bu yılda pandeminin gölgesinde kutlandı. Olumsuzluklara rağmen evlatlar annelerine sevgilerini çeşitli şekillerde dile getirdi ve gösterdi.

“Dünyayı güzelleştiren değerli annnelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” mesajını paylaşan Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstünü, Kozyatağı Mahallesi'nde ismini taşıyan parka yerleştirdi.

Parkta gezintiye çıkan mahalle sakinlerinden Anneler Günü vesilesiyle Zübeyde Hanımın büstünün önüne çicek bırakanlar oldu.