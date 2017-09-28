Haftalık Bağımsız Gazete 30 Eylül 2017
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Zeka Oyunları Yarışması birincisinden Nuhoğlu’na ziyaret

Türkiye Zekâ Vakfı’nın 22. Zeka Oyunları Yarışması’nda minikler kategorisinde Türkiye birincisi olan Su Ece Boztepe, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti

Zeka Oyunları Yarışması birincisinden Nuhoğlu’na ziyaret
Gazete Kadıköy

Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen ve Türkiye genelinden yarışmacıların katıldığı Türkiye Zekâ Vakfı’nın 22. Zeka Oyunları Yarışması’nda İhsan Sungu İlkokulu 5.sınıf öğrencisi Su Ece Boztepe miniklerde birinciliği kazandı. Geçtiğimiz yıl Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde düzenlenen Nuhsal Işın karikatür atölyesine de katılan Su Ece Boztepe, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti. Boztepe, Başkan Nuhoğlu’na üstünde kendisinin çizdiği karikatürler bulunan bir çiçek demeti hediye etti. Aykurt Nuhoğlu da Boztepe’yi gösterdiği başarılardan dolayı tebrik ederek, başarılı öğrenciye şiir ve hikâye kitapları armağan etti.  

Çocukların sanat,  kültür ve sporla iç içe olması gerektiğini ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “ Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de yerel yönetimler olarak, onların sağlıklı gelişimleri için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarışmada birinci olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Su Ece Boztepe de, hedefinin ilerde bilim insanı olmak olduğunu söyledi.

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