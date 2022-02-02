MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, Türkiye’deki seçmenin yüzde 53’ü yurtdışında yaşamak istiyor. Kadıköy’lü gençlerin konuya ilişkin düşünceleri de bu oranı destekler nitelikte

Türkiye’de yaşayan vatandaşlar ekonomik sebepler, yaşam standartları, işsizlik, olanakların yetersizliği gibi birçok sebepten dolayı yurt dışında yaşamak istiyor. MetroPOLL Araştırma’nın anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki seçmenin yüzde 53’ü yurtdışında yaşamak ve okumak istiyor. Kadıköy’de yaşayan gençlerle konuştuğumuz da ise hepsinin ortak söylemi “Yurt dışında yaşamak istiyorum” oldu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MetroPOLL’ün anketine göre, seçmenlerin yüzde 53’ü yurtdışında yaşamak veya okumak istiyor. “Hayır, istemem” diyenlerin oranı yüzde 44,8 olurken, ankete katılanların yüzde 2,1’i “Fikrim yok/Cevap yok” dedi. AKP seçmeninin yüzde 21,4’ü, MHP seçmeninin yüzde 29,7’si yurtdışında yaşamak veya okumak isterken, bu oran İYİ Parti seçmeninde yüzde 57,1, CHP seçmeninde yüzde 76,1 oldu. HDP seçmeninde ise bu oran yüzde 82,3 çıktı. Gençlerdeki oranlara bakıldığında ise 18-34 yaş arası gençlerin yüzde 64,3’ü yurtdışında yaşamak ve okumak istiyor. “Hayır, istemem” diyenlerin oranı yüzde 34,8 , “Fikrim yok/Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 1. 35-54 yaş arasının yüzde 48,4’ü yurtdışında yaşamak veya okumak isterken, 55 yaş ve üstü kesimde bu oran yüzde 43,4 olarak görülüyor.

KADIKÖYLÜ GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Lojistik Bölümü öğrencisi Berkay Sarman, yurt dışında yaşamak isteyen gençler arasında. Sarman, “Yurt dışında yaşamak çocukluk hayalim. Bunun yanı sıra ekonomik koşulların daha iyi oluşu ve emeğe değer veriliyor oluşu yurt dışında yaşamak isteme sebeplerim arasında yer alıyor. İlerideki yaşamım için önemli olan huzur ve güven teminatının yurt dışında olduğunu düşünüyorum. Şahsi olarak da yurt dışında yaşamak isteyen genç kesimi haklı buluyorum çünkü dünya vatandaşı olma arzusu her zaman için çok baskın ve mantıklı bir düşünce” ifadelerini kullandı.

POLİTİK DURUMUN YARATTIĞI KORKU

“Genel olarak tıp okuyan her gencin aklında yurtdışı hayali var” diyen Tıp Fakültesi öğrencisi Hale Akkaya, “Yurt dışına gitmek istenmesinin sebebi öncelikle yurtdışında çalışma imkanlarının daha insancıl olması ve sağlık çalışanlarına şiddetin Türkiye’de olduğu kadar yaygınlaşmış olmaması ya da neredeyse hiç olmaması. Bu benim için çok büyük bir sebep. Ayrıca mesleki gelişim açısından ve maddi bakımdan birçok Avrupa ülkesi Türkiye’nin çok çok üzerinde. Artık maalesef Türkiye’de bir doktorun maddi imkanları yaşam ihtiyaçlarını karşılayamayacak seviyeye geldi. Ülkenin içinde olduğu politik ve ekonomik durum ne yazık ki gençlerde kaygıya ve korkuya sebep oluyor. Bu sebeplerden gençlerin yurtdışını bir kaçış kapısı olarak görmesine neden oluyor. Türkiye’de yaşayan gençlere burada kalmaları için güven temin edilmeli” dedi.

“HUZURLU OLMADIĞIM YERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM”

Kurumsal bir şirkette yazılımcı olarak çalışan Çağatay Ölmez ise konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Yurt dışında yaşamayı çok isterim, şu an bunu kim istemez ki? Ekonomi, iş fırsatları, insana verilen değer, huzur, gençlere gösterilen önem gibi bir sürü etken var. Bizler artık umudumuzu kestik ve gençler olarak buradan gitmek istiyoruz. Ben huzurlu olmadığım bir yerde yaşamak istemem.”

“HAK ETTİĞİM DEĞERİ GÖREMEYECEĞİM”

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Güneş Tığlı, “Yurt dışında yaşamak uzun zamandır kurduğum hayallerden biri. Nedeni ise bir klasik batı müzisyeni olarak Türkiye'de kendimi çok geliştiremeyeceğimi düşünmem ve yine bir müzisyen olarak hak ettiğim değeri ülkemizde görmeyeceğimden korkmak. Ülkeden gitme isteği özellikle gençlerde görülüyor. Gençlere sağlanamayan olanakların ve Türkiye'deki belirsizliklerin bu düşüncelere sebep olduğunu düşünüyorum. Politik karışıklıklar, ekonomik sorunlar da bunların cabası. İnsanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli iş olanaklarının sağlanması ve bunun karşılığında maddi anlamda hak edilenin onlara verilmesi, bu sorunun çözümünde iyi bir başlangıç olabilir” şeklinde konuştu.