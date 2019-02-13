Haftalık Bağımsız Gazete 15 Şubat 2019
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Yükümlülere resim kursu

Denetimli serbestlik yükümlüleri için Kadıköy'de kurs başlatıldı

Yükümlülere resim kursu
Gökçe UYGUN

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi (KHEM) Müdürlüğü,  Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kadıköy Fakir ve Yardıma Muhtaç Ailelere Destek Derneği (KAFADER)  işbirliğiyle yükümlülere yönelik ilk resim kursu başlatıldı.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kurs malzemelerini karşılayan KAFADER’in Başkanı Türkan Bozkurt, yükümlülere destek sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. KHEM Müdürü Hülya Narsap da “Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yükümlülere yönelik ebru, müzik ve okuma-yazma kursları açtık. Uzun süredir resim kurslarına da başlamak istiyorduk ancak malzeme konusunda sıkıntılar vardı. Neyse ki şimdi bunlar aşıldı. Projeye destek veren üyelere ve Dernek Başkanı Türkan Hanıma teşekkür ederiz.” dedi. Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ise uzun süredir Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile kurslar düzenlediklerini ve bu işbirliğinden memnun olduklarını vurgulayarak, “Resim kurslarımız da yükümlülerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak, hayata bağlanmalarına vesile olacak.” diye konuştu.

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