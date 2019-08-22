Yolcu otobüslerini yangından koruma yolları

Otobüs yangınları neden oluyor? Ne gibi önlemler alınmalı? Uzmanlar yolcu otobüslerinde bir kapı daha olması ve tüm pencerelerin yanında kırma çekici bulunması gerektiğini söylüyor

Üst üste yaşanan otobüs yangınları, bu yangınların neden çıktığı ve nasıl önlenebileceği sorularını da beraberinde getirdi. Yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilen tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, yolcu otobüsleri başta olmak üzere tüm kapalı alanlardaki olası yangın tehlikelerinde en önemli noktanın kaçış güvenliği ve kaçış imkânları olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulunuyor.

ARKADA KAÇIŞ KAPISI BULUNMUYOR

Otobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmasına rağmen diğer kapının orta kısımlarda bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Otobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmaktadır. Birisi şoför kapısı diğeri ise en önden otobüse biniş-iniş kapısıdır. Otobüsün arkası için durum böyle değildir. Arka kapı çoğunlukla otobüsün en arka kısmında değil, orta kısmın biraz arkasında bulunmakta, otobüse arka kapıdan biniş-iniş eylemleri bu orta kapıdan yapılmaktadır. Yangın bu orta kapı tarafında başlayıp da bu çıkışı geçilmez hale getirecek olursa, bu noktanın ön tarafında bulunanlar ön kapılardan kaçış imkânına sahip olabilmektedirler. Ancak bu noktanın arka tarafında bulunanlar için arkada başka bir kaçış kapısı bulunmamaktadır.” dedi.

ARKA KISMA KAPI İLAVE EDİLMELİ

Yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini belirten Rüştü Uçan ve Abdurrahman İnce, şu tavsiyelerde bulundu: “Bu trajik kayıpların bir daha yaşanmaması için orta ve uzun vadede, bundan sonra üretilecek yolcu otobüslerinin en arka kısmına da ilaveten biniş-iniş kapısının yapılması önerilir.

Mevcut durum için tüm yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilmiş tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmelidir. Otobüs hareket etmeden önce yolculara bir yangın acil durumunda bu pencereleri nasıl acil çıkış kapısı haline getirebilecekleri öğretilmeli, hatırlatılmalıdır.”

ELEKTRİKLİ ALETLER KULLANILMAMALI

Yolcu otobüslerinde kahve makinesi ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin kullanımının da yasaklanması gerektiğini ifade eden uzamanlar “Yasaklanamıyorsa otobüsün en arka tarafına alınmalıdır. Bu aletlerin kullanımına devam edilecekse standartlarında belirtilen periyodik kontrol, test ve bakımları aksatılmamalıdır.” uyarısında bulunuyor.

Yangının elektriksel ısınma sebebiyle çıktığına dikkat çeken Uçan ve İnce, yolcu otobüslerinin tüm elektrik tesisatının da, standartlarda belirtilen asgari periyodik kontrol, test ve bakımları aksatılmadan yapılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de yılda 500 ila 1000 arası otobüs yangını meydana geldiği bilgisinin araştırılması gerektiğini ifade eden uzmanlar otobüslerin mutlaka denetlenmesi ve arızalı otobüslerin seferden men edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şoförlerin ve diğer kabin görevlilerinin yangına müdahale konusunda eğitim eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirten Uçan ve İnce “Mevzuat ve standartlarda yer almasa dahi, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulmalı” önerisinde bulundu.