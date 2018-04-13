Yolcu değil kitap taşıyacaklar

Uber, “Kitap Hediye Günü” kapsamında kitap bağışlarını kapıdan ücretsiz teslim alacak

Her yıl nisan ayının üçüncü pazar günü kutlanan “Kitap Hediye Günü” için bu yıl Herkese Kitap Vakfı ile işbirliği yapan Uber, bağışlanan kitapları yeni sahipleriyle buluşturuyor. Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırma hedefiyle yola çıkan UberKİTAP, bağışçıların çağrısını bekliyor.

NASIL ÇAĞIRILIYOR?

Kitap sevgisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak isteyenler, 15 Nisan Pazar veya 16 Nisan Pazartesi günlerinde saat 10.00-17.00 arası Uber uygulamasını açarak UberKİTAP seçeneğinden araç çağırabilecek. Kitapları teslim almak için hiçbir ücret talep etmeden adrese gelen bir Uber aracı bağışlanan kitapları Herkese Kitap Vakfı’na iletecek. İlk denemede bir UberKİTAP çağıramayan kullanıcılar aktivasyon saatleri arasında çağrı atmaya devam edebilir. Kampanya kapsamında dergi veya ciltlenmiş ders notlarının bağışı kabul edilmiyor.

(Daha kısa sürede daha fazla bağış toplanabilmesi için UberKİTAP çağırma bölgesi belirli bir alanla sınırlandırıldı. Haritada UberKİTAP çağırma bölgeleri işaretli)