Yoga Günü'nde “Herşey çok güzel olacak” mesajı

5.Uluslararası Yoga Günü Kalamış Parkı'nda dolu dolu bir programla kutlandı. Yoga Günü'ne katılan Başkan Odabaşı, “23 Haziran'dan sonra İstanbul'da herşey çok güzel olacak.” dedi.

Birleşmiş Milletler, 27 Aralık 2014 tarihinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yaptığı talebe Türkiye’nin de içinde yer aldığı 177 ülkenin de destek vermesi nedeniyle 21 Haziran’ı Uluslararası Yoga Günü ilan etti. İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen Uluslararası Yoga Günü Anadolu Yakası Resmi Etkinliği'nin 5.'si yoğun bir katılımla ve dolu dolu bir etkinlik programıyla 21 Haziran Cuma günü Kalamış Parkı'nda gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile İstanbul Hindistan Başkonsolosu Jp Singh'in katıldığı ana etkinlik öncesi gerçekleşen etkinliklerde sağlıklı bir yaşam amacıyla bel ağrısı, ileri yaş, boyun ağrısı, tansiyon için yoga yapıldı; Yoga Nedir?, Stres Yönetimi ve Yogik Yaşam isimli şöyleşi gerçekleşti. Parkın her noktasının etkinlik alanı kutlamada çocuk yogası da yapıldı.

“HUZURLU BİR YER”

Gerçekleşen ön etkinliklerin ardından ana etkinliğe geçildi. Etkinliğin ilk konuşmasını yapan İstanbul Hindistan Başkonsolosu Jp Singh, “Kadıköy Belediye Başkanı'na desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yoga gününü sizlerle birlikte kutladığım için çok mutluyum. Hayatımızın bir parçası olan yoga insan ruhu ve bazı kronik hastalıkları iyileştimek için önemlidir. Herkes mutlu, sağlıklı ve stressiz kalsın.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da şöyle konuştu; “Sayın Singh Türkiye'ye İstanbul'a ve Kadıköy'e yeni geldi ve hoşgeldi. Geldiği zaman nasıl buldunuz sorusunu sordum. “İlk defa Anadolu Yakası'na geçiyorum. Burası her yerden farklı. Daha rahat ve huzurlu bir yer” dedi. Biz Kadıköylüler olarak bunu biliyoruz. Ama ilk defa gelen birisinin de bunu hissetmesine kendi adıma, belediye ve Kadıköylüler adına çok mutluyum.”

EN COŞKULU KUTLAMA KADIKÖY'DE

Yoga'nın bedensel ve zihinsel bir dinlenme yöntemi olduğunu dile getiren Başkan Odabaşı, İstanbul'un diğer ilçelerine görece daha rahat ve huzurlu bir yerde yaşadığımızı söyledi, “Onun için burada yoganın anlamı bir başka. Bu bizim 5. Uluslararası Yoga Günümüz. İlk defa Kadıköy'de başladı. Kadıköy'den yayılarak farklı beş ilçede daha kutlanıyor. Duyduğum ve bildiğim kadarıyla en coşkulusu Kadıköy'de. Şu an bedensel ve zihinsel olarak belki rahatlayacaksınız. Size şunun sözünün vereyim. 23 Haziran'dan sonra İstanbul'da herşey çok güzel olacak ve herkes rahatlayacak.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Şerdil Dara Odabaşı ile Başkonsolos Jp Singh, Hindistan'da yoga öncesi yapılan ateş yakma ritüelini gerçekleştirdi. Uygulanan ritüelden sonra Başkonsolos Jp Singh, kutlamada emeği geçen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Obabaşı'na, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu'ya, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar'a, Kalamış Parkı Mesul Müdürü Bedirhan Şahin'e ve İstanbul Yoga Merkezi Kurucusu Ayça Gürelman'a teşekkür plaketi verdi. Plaket törenin ardından kutlama eğitmenler eşliğinde yapılan yoga ile devam etti.



