Yıllar sonra gelen madalya sevinci

Kadıköy’de yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında görev yapan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalya Tevcih töreni düzenlendi

Haber: Görkem DURUSOY

Kadıköy’de yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gaziler, madalyalarına 45 yıl sonra kavuştu. Kadıköy Kaymakamlığının katkılarıyla Kadıköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı. Düzenlenen törene, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, ilçe protokolü üyeleri, çok sayıda gazi ve aileleri katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için yapılan saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, “Gazi büyüklerimizle birarada olmak bizim için en büyük şereftir. İnsanların yaşayabileceği iki tane büyük makam vardır; bunlardan birisi gazilik diğeri ise şehitliktir. Sizler o adaya barışı sağlamak için gittiniz ve bütün dünyaya gücümüzü gösterdiniz. Siz gözü kara gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde kan dökülen bir dönemde adaya barış geldi.” şeklinde konuştu. Özarslan “Kendi güvenliğimizi önemsediğimiz kadar soydaşlarımızın da güvenliği için her zaman mücadele edeceğiz” dedi.

“ŞEREF DUYUYORUM”

Törene katılan gazi yakınlarından Damla Aydın “Barış Harekâtında görev yapan tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm askerlerimiz bizim var olma sebebimizdir. Onların çocukları olmaktan şeref duyuyorum. Babamın yıllar sonra aldığı madalyayı görmek beni çok etkiledi.” dedi.

Barış Harekâtında görev alan Emekli Deniz Yarbay Remzi Aydın “Gördük, yendik ve geldik. Bizler vatan evlatları olarak Kıbrıs Harekâtında üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Devletimizin bize armağan ettiği bu şerefli madalyayı hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım. Tüm Türk halkı ve Kıbrıs halkına helal olsun.” şeklinde konuştu.

Tören, gaziler ve yakınlarının fotoğraf çektirmesiyle son buldu.