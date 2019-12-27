Haftalık Bağımsız Gazete 27 Aralık 2019
Yaşam
Yılbaşında BUZFEST keyfi
Yılbaşında BUZFEST keyfi
Kültür Sanat
Kadıköy’de yeni yıl konserleri
Kadıköy’de yeni yıl konserleri
Alternatif Sesler
Uzun yol sesleri...
Uzun yol sesleri...
Yaşam
Yeni yıl hediyeleri Potlaç'tan
Yeni yıl hediyeleri Potlaç'tan

Yılbaşında BUZFEST keyfi

Kadıköy Belediyesi, 2020’ye Kalamış Parkı’nda düzenlenecek Buzfest ile giriyor

Yılbaşında BUZFEST keyfi
GazeteKadıköy

Buz pisti, kayma yolları, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, mini konserlerin düzenleneceği Buzfest 31 Aralık akşamı başlıyor

Kadıköy Belediyesi Kalamış Parkı, 31 Aralık - 2 Şubat tarihleri arasında, özel bir teknoloji kullanılarak geçici olarak hazırlanan buz pistine ev sahipliği yapacak. 4 yaş üstü her yaştan kullanıcıya açık olacak pistte, 30 dakika süre ile buz pateni kayılabilecek. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından kayabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla 10 TL tutarında sembolik bir ücret alınacak. Buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask, paten ve dizlik temin ediliyor.

Kalamış Parkı’ndaki halı sahaların üzerine yerleştirilen sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek Kalamış Parkı’nda aileler de çocuklarını tribünden izleyebilecek.

Buzfest hafta içi 12.00-21.00, hafta sonu 11.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Etiketler; #buzfest #Kadıköy Belediyesi #kalamış parkı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.