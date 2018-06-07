Yeryüzü sofrasında umudu çoğalttılar

Kadıköy Serüven Kültür ile Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evi el ele verdi, Kadıköylüleri yeryüzü sofrasında buluşturdu.

Gezi eylemleri ile birlikte kurulmaya başlanan yeryüzü sofraları, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Kadıköy Serüven Kültür’ün düzenlediği Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evi’nin de destek verdiği Kadıköy Yeryüzü sofrası 3 Haziran Pazar günü Yeldeğirmeni Mahallesi Ayrılık Çeşme Sokağı’nda kuruldu. “Zeytinini, meyveni, böreğini, tencerede yemeğini al gel çorbalar bizden” çağrısıyla kurulan sofrada Kadıköylüler, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Sohbetin ve yüzdeki gülümsenin hakim olduğu sofrada, pideler bölüşüldü ve getirilen yiyecekler paylaşıldı. Birlikte olmanın mutluluğu tüm sokağı sardı.

Umudun sofrasına çağırıyoruz

Gezinin yaşantımıza bıraktığı birçok mirasın ve deneyimin olduğunu dile getiren Kadıköy Serüven Kültür’den Perihan Koca, “Yaşadığımız toplumsal kutuplaşmanın, yalnızlaşmanın, yabancılaşmanın ve güvensizliğinin zincirini, yeryüzü sofrası kırmaya çalışıyor. Yeryüzü sofralarının birleştiren ve dayanışmayı çoğaltan bir tarafı var. Özellikle kardeş olmaya düşüncesini önemsiyoruz. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var. Dil, din, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan aynı sofrada ekmeğimizi küçültenlere karşı ekmeğimizi bölüşebileceğimiz bir ortam yaratmaya ve umudun sofrasını kurmaya çağırıyoruz” diyerek yeryüzü sofrası hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Birlikte olmaya ihtiyacımız var

Bu tür birlikteliklere daha çok ihtiyacımız var diyen Rasimpaşa Gönüllü Evi Başkanı Dilek Gülap ile başkan yardımcısı Sevgi İşler de yeryüzü sofrası hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi; “Toplum olarak bu tür birlikteliklere daha çok ihtiyacımız var. Kaynaşmamız ve birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Ötekileştirmeden aynı sofrada yemeği paylaşmak çok önemli ve değerli.”

İyi ve mutlu hissediyorum

Üniversite öğrencisi Bengi Su Çay, “Yeryüzü sofrasının afişini görüp geldim. Burada kimseyi tanımıyorum. Ama kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Birlikte olmanın ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım” diyor.

Namuker Gülap ise; “Gençlerle ve komşularımızla aynı sofrada olmak yüzümü güldürüyor. Günlerimiz hep güzel, sofralarımız da bol olsun” dedi.