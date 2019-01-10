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Yerinde yaşlı bakımı için protokol

Kadıköy Belediyesi hem yaşlı nüfus hem de kadınlar için harekete geçti, KEDV ile yaşlı bakımı alanında alternatif iş alanları oluşturmaya ve yerinde yaşlı bakımı hizmet modelini geliştirmeye yönelik işbirliği protokolü imzaladı

Yerinde yaşlı bakımı için protokol
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ileri yaştaki Kadıköylüler ve kadınlar için de proje üretmeye devam ediyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile el ele veren Kadıköy Belediyesi yerinde yaşlı bakımı hizmeti modelinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve bu alanda alternatif iş alanları oluşturulmasına yönelik işbirliği protokolüne imza attı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Müdürü Şengül Akçar, Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kadıköy’de yaşayan 65 yaş üstü nüfusun ihtiyaçlarının dikkate alınarak oluşturulan protokol çerçevesinde yaşlı bakım hizmetlerini vermek için bir kadın kooperatifi kurulacak. Protokolün amacı doğrultusunda yaşlı nüfusun evde bakım hizmeti alması sağlanırken, diğer taraftan ise ihtiyaçların doğuracağı iş alanlarında kadınlar çalışacak. Bu sayede kadınlara alternatif iş alanları yaratılacak. Proje ilk olarak 3 mahalledeki yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlayacak.

“İNSANIN İNSANA İHTİYACI VAR”

Protokol törenindeki konuşmasına nüfusun yaşlanması ile birlikte ihtiyaçların giderek artacağına, bu yüzden bu projenin önemli olduğuna ve geliştirilmesi gerektiğine değinerek başlayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Ekonomik durum iyi olsa da para her zaman sorunları çözemiyor. İnsanın insana ihtiyacı var. Güven ortamını yaratacak olan yerel yönetimlerdir. O yüzden insanların yanında olmamız gerekiyor.” dedi.

BAKIM HİZMETLERİ BİR İHTİYAÇ

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Müdürü Şengül Akçar da nüfusun giderek yaşlandığına, bu yüzden yerinde bakım hizmetlerinin bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti; “2014 yılında yüzde 8,5 olan yaşlı nüfusun 2030’da yüzde 12’ye çıkacağı belirtiliyor. Buradan hareketle Kadıköy’de yerinde yaşlı bakım hizmetlerine ilişkin modeli geliştirmek için belediye ile birlikte çalışmak istedik. Kadıköy Belediyesi’nin zaten bu konuda kuvvetli bir iradesi ve yaşlılara yönelik yürüttüğü çalışmaları var. Bakım hizmetlerini de önemli bir istihdam alanı olarak görüyoruz. Ayrıca yaşlı nüfusun sosyalleşmesi ve üretken olması gerekiyor.”

Etiketler; #kedv protokol #kadıköy belediyesi ile kedv protokol #yaşlı bakım hizmeti #kadınlara iş
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