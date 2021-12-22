Yeni yılda sevdiklerinizin yüzü Potlaç'la gülsün

Potlaç Kadın Kooperatifi tarafından Yılbaşı Festivali kapsamında düzenlenen “El Emeği Pazarı”na uğrayarak sevdiklerinize yeni yıl hediyeleri alabilirsiniz

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Şu günlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz dayanışmanın ve paylaşmanın en iyi örneklerinden biri olan Potlaç Kadın Kooperatifi de yeni yıl için umut dolu dileklerde bulunabilmek, sevdiklerinizin yüzünü güldürebilmek, yüreklerine dokunabilmek için Atıksız Yaşam Pazarı'nda yılbaşı festivali düzenliyor. Festival kapsamıında çantadan oyuncağa, takıdan bereye kadar farklı hediye seçeneklerinin yer aldığı “El Emeği Pazarı” 30 Aralık'a kadar açık olacak.

“KOZALAKTAN MUMLUK, KİLDEN KOLYE... ”

Üretici kadınların heyecanlarına ortak olmak, yeni yılda hediye olarak verilebilecek ürünleri incelemek için yağmurun inceden inceye yağdığı bir günde Atıksız Yaşam Pazarı'nın yolunu tuttuk. Pazarın kapısından içeri girdiğiniz andan itibaren verilen çaba ile emeğe tanık oluyorsunuz. Her tezgahta birbirinden farklı malzeme kullanılarak yapılmış olan ürünlere hayranlıkla bakıyorsunuz. Kilden, seramikten yapılmış kolyeler ile küpeler, kozalaktan yapılmış mumluklar, deriden çantalar, cüzdanlar, çuval ve keçeden yapılmış suplalar, yılbaşı masanıza renk katacak masa örtüleri, saksı ve kapı süsleri, amigurumi oyuncaklar, atkı, bere, patik gibi daha birçok ürün yer alıyor.

“KIZIMA BERE VE ELDİVEN ALDIM”

Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak için festivale gelen Çiğdem Eflanilioğlu, “Arkadaşlarım önerdi. El emeği ürünler olduğu için geldik. Destek olmak istedik. Hepsi birbirinden güzel. Kızıma renkli bir şeyler bakıyorum. Takı ya da çanta olabilir. Çocuklarımız için yeni yılda ekonominin düzelmesini istiyorum” derken Sadet Erdoğan da şunları söylüyor: “Sosyal medyadan gördüm. Kızıma yeni yıl için bere ve eldiven aldım. Masa örtülerine baktım. Onlardan da almak istiyorum. Kadınlara destek olduğum için mutlu oluyorum. Yeni yılda ekonominin düzelmesini bekliyorum. Umarım iyi ve mutlu oluruz.”

“ÇOCUĞUMU DA GETİRECEĞİM”

İrina Oktay, “Festival olduğu zamanlar geliyoruz. Hediyelerimizi buradan almaya özen gösteriyoruz. Böyle ürünleri başka yerde bulmak çok zor. Hepsi el işi. Hediye çantası ile şarap şişesi süsü aldık. Çocuğumu da getireceğim. Onun istediklerini de alacağım. Yılbaşı hediyelerimizi tamamlamış olacağız” dedi.

“TALEP VAR, MUTLUYUZ”

“Belediyenin bizlere destek olması çok değerli. Seve seve geliyoruz” diyen Arzu Yılmaz, “Hem ürünlerimizi satıyoruz hem de yeni insanlar tanıyoruz. El emeği ürünlerin hediye olması çok anlamlı. Festivali ziyaret edenlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ürünlerin beğenilmesi bizi mutlu ediyor. Atkı, bere, battaniye...örüyorum. Talep var.” dedi.

“ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ BULUŞUYOR”

Funda Aknam, “Bizler ve festivale gelenler için çok iyi oluyor. Çünkü hepsi el emeği, el işi ürünler. Fiyatlar uygun. Üretici ile tüketici buluşuyor. Burada olduğum için mutluyum. Çok kötü günler geçiriyoruz. Bir nebze de olsa yeni yıl sofrasını renklendirmek isteyenler için kozalaktan mumluklar, keçe ile çuvaldan suplalar ve ekmek sepeti yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Tezgahları gezdikten ve hediyeleri aldıktan sonra az bir soluklanmak için Atıksız Yaşam Pazarı'nın içinde yer alan Potlaç Kadın Kooperatifi'nin işlettiği Potlaç Kafe'de çayınızı içebilir, sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerden de yiyebilirsiniz.