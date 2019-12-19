Yeni yıl hediyeleri Potlaç'tan

Potlaç Kadın Kooperatifi, Yılbaşı Festivali kapsamında Feneryolu Potlaç Kooperatifi’nde “El Emeği Pazarı” düzenliyor. Pazar, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için geniş yelpazede ürün seçeneği sunuyor

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi “Potlaç”ın Yılbaşı Festivali başladı. Potlaç Kadın Kooperatifi, Feneryolu Potlaç Kooperatifi'nde “El Emeği Pazarı” açtı. 31 Aralık’a kadar sürecek ve her gün 11.30 ile 20.30 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Festivali’nde kolyeden küpeye, el örgüsü yelekten patiğe kadar geniş yelpazedeki el emeği ve göz nuru ürünler, yeni yılda yüzleri gülümsetmek için hediye edilmeyi bekliyor.

“YENİ YIL İÇİN NEŞELİ ÜRÜNLER”

Potlaç Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Nural Mutlu, hem kadınlarla dayanışma içinde olmak hem de sevdiklerine yeni yılda hediye vermek isteyenleri el emeği pazarına beklediklerini söyledi. Yılbaşı Festivali'nde stant açan Nuray Lüküs de, geri dönüşüm kağıt hamurundan balkabağı, tavuk, kuş, kase gibi çeşit çeşit objeler ürettiğini, Potlaç projesi kapsamında kadınların birlikte ürettiğine ve güçlendiğine dikkat çekti ve sözlerine şunları ekledi; “Yaptığımız işten çok mutluyum. Üretmek güzel. Yeni yıl sağlık, neşe, huzur, mutluluk getirsin. Yeni yılda yüzlerde gülümseme bırakmak için isteyenler için ürettiğim objeler neşeli ürünler.”

“GELECEĞE UMUTLA BAKALIM”

Melda Ünaldı, “Bir aydır Potlaçlıyım. Her şey çok güzel ilerliyor. Kadınlarla bir arada olmak güç veriyor. Kolye tasarlamaktan keyif alıyorum. Bu keyfi de başkalarıyla paylaşıyorum. Stanttaa herkes kendini mutlu edecek renkte kolye bulabilir. Yeni yıla mutlu ve neşeli bir şekilde girmek isteyenleri “El Emeği Pazarı'na bekliyoruz. Yeni yılda umuda ihtiyacımız var. Geleceğe umutla bakmak istiyoruz” derken hediye bakmak için stantları gezen Oya Karakurt da şunları şöyledi; “Çok güzel bir etkinlik. Kadınlar birbirinden farklı ve güzel ürünler ortaya çıkarmış. Yeni yıl için sevdiklerimize hediye bakıyoruz. Yen yılda her şeyin güzel olması istiyoruz. Torunlarımızın güzel günler görmesini diliyoruz.”

Yeni yılda sevdiklerinize zarif ve el emeği hediyeler almayı düşünüyorsanız yolunuzu mutlaka Feneryolu Potlaç Kooperatifi'ne düşürün. Adres: Feneryolu Mahallesi Bağdat Caddesi No:131