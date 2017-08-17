Yeni üniversitelinin Kadıköy rehberi

Üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte Kadıköy, bu yıl da binlerce yeni üniversiteliye kucak açacak. Öğrencilerin merak ettikleri ev ve yurt kiralarından semtteki sosyal yaşama dek Kadıköy’ü bizden okuyun istedik

Öğrenciler zorlu üniversite sınavı maratonunu tercihlerin açıklanmasıyla geride bıraktılar. Bu yıl 696 bin 214 öğrenci daha üniversiteli oldu. Bu öğrenciler arasından binlerce öğrenci de 4 yıllık lisans hayatlarını yaşayacağı Kadıköy’e adım atmak için kolları sıvadı. İstanbul’un en köklü eğitim kurumlarından Marmara Üniversitesi olmak üzere 6 üniversiteye ev sahipliği yapan Kadıköy’de üniversite hayatı yaşayacaklara iyi bir haberimiz var. Kadıköy, tüm bu isteklerinize fazlasıyla karşılık veriyor. Öğrencilerin kendi ayaklarının üzerinde durma hayaliyle yolları aşındırıp geldikleri Kadıköy’le ilgili rehber haberimizde ev ve yurt kiralarından Kadıköy’deki sosyal yaşama varıncaya dek pek çok şey bulabileceksiniz. İşte adım adım öğrencinin Kadıköy rehberi;

OKULUM NEREDE?

Eğer Kadıköy’de üniversite hayatı yaşayacaksanız Marmara Üniversitesi (Göztepe) ve Doğuş Üniversitesi’nin (Acıbadem) merkez kampüsünde; Okan Üniversitesi (Hasanpaşa) ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin (Osmanağa) yerleşkelerinde eğitim göreceğinizi söylemek muhtemeldir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı (Rıhtım) ve Kadıköy’e komşu üniversite olan Ataşehir’deki Yeditepe Üniversitesi’ni de eklersek oldukça geniş bir alanda öğrencilik hayatımızın geçeceğini söyleyebiliriz. Bu aşamada öncelikle yapmanız gereken çevrenizi tanımak olmalı. Kadıköy oldukça büyük bir yer. Fakat bu büyüklük kafanızı karıştırmasın. Kadıköy’e adım atmanızla birlikte yapacağınız küçük çevre gezileri ile tüm ilçeyi avucunuzun içi gibi bilmeniz mümkün. Çevrenizde hangi imkânların ve fırsatların olduğunu bilmek için çevre gezileri rehberimizin ilk basamağında yer alıyor.

KİRA MI YURT MU?

Neredeyse tüm üniversite öğrencilerinin “kiraya mı çıksak yoksa yurda mı yerleşsek” ikilemi her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce üniversite öğrencisinin kafasını meşgul edecektir. Geçen yıla kıyasla bu yıl Kadıköy’deki ev kiraları biraz düşmüş durumda. Fakat bu düşüş sizi sevindirmesin zira büyük bir etki yaratacak cinsten değil. Tek başınıza Kadıköy’deki bir evin kirasını karşılamanın zorlayıcı olduğunu söylemek mümkün. Marmara Üniversitesi’ne yakın olan Göztepe - Merdivenköy bölgesinde öğrenciye uygun tek odalı dairelerin fiyatları 800 - 1200 lira arası değişiyor. Kadıköy’ün merkezi konumlarında birkaç odalı evde daha fazla kişi kalmayı düşünüyorsanız en az 1.700 - 2.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Kadıköy’ün gözbebeği olan Moda’da öğrenci evlerinin kiraları ise biraz daha yüksek. En uygun kiralar 2.000 - 2.700 lira arasında değişiyor. Kadıköy’ün Yeldeğirmeni mevkiinde ise daha çok öğrenciye oda kiralama sistemi yaygın. Kendinize ait odanızın olduğu ve evin tüm eşyalarından yararlanabildiğiniz sistemde odaları, 500 liradan başlayıp, 1.100 liraya dek kiralayabilirsiniz. Hem Maltepe’ye hem de Kadıköy’e yakın olmak isterseniz Bostancı’ya mutlaka göz atmalısınız. Bostancı’da da yoğun bir öğrenci evi furyası var. Bostancı’da ev kiraları 1.400-2.500 TL arasında.

Kadıköy’den biraz uzakta olup daha ucuza evler bulmak isterseniz Üsküdar bakmanız gereken bir diğer adres. Üsküdar’dan Kadıköy’e birçok ulaşım aracıyla kısa sürede gelinebileceğini de düşünebilirsek fazlasıyla uygun bir alternatif. Üsküdar’daki öğrenci evi kiraları ise 1000-1.500 TL arasında. Kısacası Kadıköy bölgesinde birkaç arkadaşınızla birlikte güçlerinizi birleştirip ev tutmak gibi bir alternatifiniz her zaman var.

Ev tutamayanlar ya da yurt yaşamını deneyimlemek isteyenler ise Kadıköy’ün öğrenci yurtlarından faydalanabilirler. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) başvuruları 14 Ağustos Pazartesi itibariyle başladı. Fakat elinizi çabuk tutmanız gerek zira başvuralar 20 Ağustos Pazar günü son bulacak. Başvurularınızı e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bu arada KYK’nın burs ve kredi başvuruları da eylül ayı itibariyle başlayacak. Yine e-devlet üzerinden başvuruların yapılacağı sistemde eylül ayı sonunda burs ya da kredi kazananlar ilan edilecek, ekim ayının ilk haftasında ise ilk ödemeler yapılacak.

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmış olsa da özel yurtlarda halen yer bulma şansınız var. Ama bunun için de elinizi çabuk tutmalısınız. Ağustos sonu itibariyle özel yurtlarda sadece tek kişilik ve 4-6 kişilik odalar boş durumda. Tek kişilik yurt odalarının kiraları için 1500 lirayı gözden çıkarmanız gerekirken 4-6 kişilik odaların kiraları ise 650 ile 1100 lira arasında değişiyor.

KADIKÖY’ÜN SOSYAL YAŞAMI

Kadıköylü öğrenciler eğitimde oldukları kadar sosyal hayat konusunda da birçok fırsata sahipler. Kadıköy, sinemalar, kafeler, eğlence mekânları, kültür merkezleri, yemyeşil parklar ve her zevke hitap eden sahafları ile zengin bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Derslerden sıkılıp şöyle bir kafanızı dağıtmak istediğinizde Kadıköy ile adı sıkça anılan Rexx Sineması’na gidebilir, Caddebostan Kültür Merkezi’nde keyifle tiyatro oyunu izleyebilir ve Özgürlük Parkı’nın çimenlerine yaslanıp günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Müziğe ve kitaplara ilginiz varsa eğer Akmar Pasajı keşfetmeniz için sizleri bekliyor. Bir zamanların “Metalci Mekânı” olarak bilenen Akmar, artık ‘ağır abiler’ tarafından terk edilip, yerini ders kitaplarına bırakmış durumda. “Kitap konusunda çok hassasım illa aradığım kitabı bulacağım” diyorsanız eğer, sizi Kadıköy’ün sahafları ile tanıştırmak isteriz. Anadolu Yakası’nın ‘İstiklal’i’ diye anılan Bahariye Caddesi ise kafe ve mağazaları ile öğrencileri kendisine çekmesiyle meşhur. Samimi bir pazar havasını yaşamak isterseniz de Tarihi Çarşı uğramanız gereken adreslerin başında yer alıyor. Tekrardan çocuk olup, oyuncakların büyülü dünyasında kaybolmak isterseniz Sunay Akın’ın Oyuncak Müzesi Göztepe’de keşfetmeniz için bekliyor. Adrenalin sınırlarını zorlamak, stres atmak isteğinizi de Anadolu Yakası’nın emektarı Bostancı Lunaparkı karşılayacaktır.

SONUÇ OLARAK…

Kadıköy, iş olanaklarından dolayı öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen bir bölge. Merkez özelliği olma taşıyan Kadıköy’de birçok şirketin ve mağazanın şubelerini bulmak mümkün. Böyle geniş bir yelpaze de olunca derslerimizden arta kalan zamanlarda çalışmamak için bahane kalmıyor, bir an önce işimizin başına geçiyoruz. Minik bir tüyo vermek gerekirse; Çilek Sokak, Moda ve Bağdat Caddesi gibi Kadıköy’ün kalbi diyebileceğimiz noktalarda iş bulma olanağınız oldukça fazla. Sadece çalışmak için değil, giysi ihtiyacınızda da en uygun seçenek Çilek Sokak gibi görünüyor…

Sonuç olarak öğrenci insansın. Cebinde belli miktarda para var. Hem eğlenmek istiyorsun hem de kültür sanat aktivitelerine katılmak istiyorsun. Bu aşamada gözlerini Kadıköy Belediyesi’ne çevirmen gerekiyor. Yıl boyunca yaptığı onlarca ücretsiz etkinlik ve festival ile öğrencilerin de kalbini fethetmiş durumda. Ders çalışacağız ama nerede sorusunu soruyorsanız vereceğimiz cevap ‘Kadıköy’de’ olacaktır. Ülkemizde bir örneği daha olmayan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi, binlerce kitaplık arşiviyle hizmet sunan Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi, nostaljik yapısıyla Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi ve birçok öğrencinin ders çalışmak için sıklıkla tercih ettiği 1971 Akademi Kitabevi üniversiteli öğrencileri ağırlamaktan büyük keyif duyacaktır.