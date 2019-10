Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar

Yemek ve Kültür dergisi yine dopdolu bir sayıyla karşılıyor sonbaharı

Enis Batur öğretim üyelerinden konu başlıklarına dek bir Yemek Fakültesi önerisiyle selamlıyor okurlarını. H. Veli Aydın, Serez lokumu “akane”nin hikâyesini anlatırken, Patrick Rambourg yemeğin hazırlanmasında el ve kol hareketlerinin önemine değiniyor.

Müslüm İstekli mahkeme kayıtlarına dayanarak hazırladığı yazısında 18. yüzyıl İstanbul’unda kebap porsiyonlarının küçültülmesiyle ilgili verileri sunarken Jeffrey M. Pilcher, Meksika’nın Slow Food’un “lezzetli devrimi” için hazır olup olmadığını sorguluyor. Evangelia Balta ise Yunan restoranlarının değişmez menüsü “Greek salad”ın izinde dönüyor çocukluk günlerine.

Kadıköy’deki dünyaca ünlü Çiya Restaurant’ın sahibi Musa Dağdeviren’in yedi tarifinde yine birbirinden lezzetli seçenekler var. Sophia Germanidou Doğu Karadeniz’in “geleneksel” yemişi fındığın tarihine uzanırken Yıldız Cıbıroğlu Kıbrıs’ta Malyalı Neriman Kandulu’nun evine konuk oluyor ve Kıbrıs yemekleri, mutfak kültürü üzerine derin bir söyleşi gerçekleştiriyor. Üstelik yemek tariflerini ve sözlükçeyi de unutmuyor!

Üzümün faydalarına dair A. Andreadis’in 19. yüzyılda yazdığı bir makaleyi F. Murat Demir günışığına çıkardı. Gary Paul Nabhan, seyyar meyve satıcısı dedesi sayesinde tattığı “başka isimli bir incir”i geçmiş günlerin anıları içinde renkli bir üslupla anlatırken Candan Türkkan, o ikircikli soruna; protein tozunu tüketip tüketmemeye ve haz için gıdayı koruma konusuna odaklanırken sizin de kendinizi sorgulamanızı sağlıyor.

Sonbahar sayısının söyleşi konukları Bodrum’dan. Pelin Özer, bölgenin en eski esnaf lokantalarından biri olan Sakallı Ali Doksan Lokantası’nın üç kuşak temsilcisi; dede Ali Doksan, kızı Işıl Doksan ve torunu Kadir Tekir ile yine tadına doyamayacağınız bir söyleşi gerçekleştirdi.

Alizé Dreyer’in Norman C. Ellstrand’ın Sex On The Kitchen Table, Alp Türkmenoğlu’nun Jonathan Silvertown’un Darwin’le Akşam Yemeği, Evrim Yeme İçmeyi Nasıl Etkiler? adlı kitabıyla ilgili yazıları, Süleyman Bulut’un “Bilmece Mutfağı” ve “Çimdik” köşeleri, Zeliha Özkan’ın “Şarküteri” filmiyle ilgili eleştirisi, İmam Cici, Muhammet Şengöz ve Hakan Tüzün Şengün’ün çizimleri dergiinn tadı tuzu olmayı sürdürüyor.