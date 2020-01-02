Yeldeğirmeni’nde deprem seferberliği

Olası afetlere karşı biraraya gelen ve harekete geçen Yeldeğirmeni Mahallesi Afet Gönüllüleri, kapı kapı dolaşarak “DEPREME HAZIR MISINIZ?” broşürü dağıtıyor

Eylül ayında yaşanan 5,8’lik deprem olması beklenen İstanbul depreminin habercisi niteliğindeydi. 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 20 yılın ardından İstanbullu deprem gerçeğiyle yeniden yüzleşti. Deprem bir an önce harekete geçilmesi ve çalışmalar yapılması gerektiğinin sinyalini güçlü bir şekilde verdi. Bu bilinç doğrultusunda hareket eden Rasimpaşa Mahalle Muhtarlığı da mahalle halkına temel afetler konusunda çalışmalar yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Bu çağrıya ses veren mahallelinin katılımıyla Yeldeğirmeni Mahallesi Afet Gönüllüleri kuruldu.

“Olası bir depremde mahallemizi ilk 72 saat için hazırlamaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri gelene kadar kendi yaralarımızı nasıl sarabiliriz üzerine kafa yoruyoruz. Birbirimize ne kadar tutunursak hayatta kalırız.” diyen Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu Kütük, konuşmasına şöyle devam etti: “Temel afetlere karşı çalışma fikrimiz vardı. Yaşanan bu son deprem çalışmalarımıza hız vermemize neden oldu. Muhtarlık olarak çağrıda bulunduk. Çağrıyı dikkate alan mahallelinin katılımıyla Yeldeğirmeni Mahallesi Afet Gönülleri olarak çalışmaya başladık. Şu an koordinasyon ekibinde 30 kişi yer alıyor.”

“TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ”

İlk olarak mahalledeki binaların depreme dayanıklılığının ve mahalle halkının temel afet bilincinin ne düzeyde olduğuna dair fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Yeldeğirmeni Mahallesi Afet Gönülleri’nden Elçin Deniz Özkurt, daha sonra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’nden koordinasyon ekibi olarak temel afet bilinci eğitimi aldıklarını söyledi.

Elçin Deniz Özkurt, “Eğitim aldıktan sonra Kadıköy Belediyesi Afet Bilinçlendirme Parkı’nda eğitimin uygulamalı kısmı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi aldık. Bizim eğitimlerimizin ardından mahalle halkına Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından Tasarım Atölyesi Kadıköy’de temel afet bilinci eğitimi verildi. Temel afet bilinci eğitimi alan mahalleli de ilk yardım eğitimi aldı. Şu ana kadar 200 kişi bu eğitimlere katıldı. Deprem hazırlıkları kapsamında İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı eğitim aracıyla Kadıköy İtfayesi’nin bahçesinde İhsan Sungu İle Nihat Işık İlkokulu öğrencilerine yangın söndürme eğitimi verildi.” şeklinde konuştu.

İki haftada bir salı günleri koordinasyon ekibi olarak toplantı yaptıklarını ifade eden Elçin Deniz Özkurt, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Ekip olarak temel afet bilinci eğitimi, imar durumu ve jeolojik yapı hakkında iş bölümü yaptık. Toplantıda elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda birbirimizi aydınlatıyoruz.”

“SOKAK HARİTASI ÇIKARACAĞIZ”

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve Rasimpaşa’daki okullarda temel afet bilinci eğitiminin verilmeye devam edeceğinin altını çizen Muhtar Sultan Aksu Kütük, “Mahallemiz tarihi bir mahalle. Yarısı sit alanı. Değişme ve dönüşme şansı yok. 100-150 yıllık apartmanlar var. En genç apartman 40 yaşında. Afet toplanma alanı olarak Ali İsmail Korkmaz Parkı gösteriliyor. Binaların içinde küçük bir alan. O yüzden çok tehlikeli. Kapı kapı dolaşarak temel afet bilincinin anlatıldığı broşürler dağıtıyoruz. Sosyal medya üzerinden de bilgilendirme yazıları paylaşıyoruz. Eğitim alan mahalleli için kimlik kartı çıkardık. Nüfus cüzdanı gibi yanlarında taşıyacaklar. Bu kartta kan grubu ve kullanılan ilaçlar gibi temel bilgiler yer alıyor. “ şeklinde konuştu.

Mahallenin sokak haritasını çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Sultan Aksu Kütük, konuşmasına şu bilgileri ekledi; “Bu haritada hangi sokakta kaç tane eczane, su tesisatçı, elektrikçi...varsa yer alacak. Olası bir afet durumunda mahallenin neresinde ne var bilinmesini istiyoruz. Sokak temsilcisi çalışması da yürütmek istiyoruz. Sokak temsilcileri o sokağa hakim olacak. Nerede ne var bilecek. Örgütlü çalışmak istiyoruz.”