Yaz şurupları ve çorbaları

Serinleten, enerji veren şurup ve soğuk çorbalardan pratik tarifler

Yaz ayları çorba içmeyi bıraktığımız zamanlar olur. Havalar sıcakken bir de sıcak çorba içmek istemeyiz. Oysa soğuk çorbalar da var. Sıcak yaz günlerinde hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de serinletecek şurup ve çorbalardan birkaç tarif hazırladık.

Şimdiden afiyet olsun.

AYRAN AŞI ÇORBASI

Malzemeler:

• 1 su bardağı buğday

• 4 bardak sıcak su

• 1 su bardağı nohut

• 3 su bardağı yoğurt

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı nane

• 1 tutam dereotu

• 1 bardak soğuk su

Yapılışı:

Nohut ve buğdayı bir gece önceden ıslatıp bekletin. Bir tencereye ıslatılan nohut ve buğdayı koyup 4 bardak su ekleyip kaynatın. Piştikten sonra ocaktan alıp süzün. Soğuttuktan sonra yoğurt ve tuz ilave ederek karıştırın. Kıvama göre soğuk su ekleyin. Nane ekleyip buzdolabında bekletin. Soğuk servis yapabilirsiniz.

GAZPACHO ÇORBASI

Malzemeler

• 4 adet domates

• 2 adet kuru soğan

• 3 diş sarımsak

• 2 adet salatalık

• 1 adet yeşil dolmalık biber

• 1 adet kırmızı dolmalık biber

• 4 dilim ekmek içi

• 5 su bardağı su

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

• 1 yemek kaşığı mayonez

• 1/2 çay kaşığı tuz

• 1/2 çay kaşığı karabiber

Tarif:

Bir İspanyol lezzeti olan Gazpacho çorbası yaz sıcağında çorba içilmez inancını tersine çevirecek lezzete sahip. Domates, kuru soğan ve salatalıklar kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Yeşil ve kırmızı dolmalık biberleri ortadan ikiye kesin ve doğradığınız tüm malzemeleri mutfak robotuna koyun. Ekmek içlerini de ilave edip püre haline getirin. Robottan çıkardığınız karışımı bir tencere ya da cam kaba koyun üzerine su ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber ekledikten sonra bir süre daha karıştırın. Koyu bir kıvam alan çorbayı buzdolabında soğutulduktan sonra servis edebilirsiniz.

PANCAR ÇORBASI

Malzemeler:

• 2 adet büyük boy pancar

• 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 su bardağı süzme yoğurt

• 2 yemek kaşığı labne peyniri

• 1 çay kaşığı tuz

• Yarım çay kaşığı karabiber

Tarif:

Rengiyle tam bir yaz çorbası olan ve iştah açan pancar çorbası aynı zamanda da çok pratik.

Pancarlar iyice yıkandıktan sonra kabuğuyla birlikte yumuşayana kadar haşlanır. Kabuğu soyulup küp şeklinde doğranır ve mutfak robotuna aktarılır. Sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edilerek püre haline getirilir. Ayrı bir kapta süzme yoğurt ve labne iyice karıştırılır. Pancar püresi ile karıştırılır. Çorbanın kıvamı için su ekleyebilir, buzdolabında soğutup servis yapabilirsiniz.

KARADUT ŞURUBU

Malzemeler

1 kg karadut

3 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1/4 adet limon suyu

Tarif:

Yaz içeceklerinden en lezzetlisi ve enerji deposu olan karadut şurubu aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor. Yapımı da oldukça basit.

Karadutların saplarını ayırın. Yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kapta birkaç dakika bekletin. Geniş bir tencere içine koyun. Üzerine 3 su bardağı su, 1 su bardağı şeker ekleyin. 20 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ya da limon tuzu ekleyin. Kaynayıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzerek cam kaplara koyun.

YEŞİL ERİK ŞURUBU

Malzemeler:

1 kilo yeşil erik

3 bardak su

Karanfil, tarçın

1 bardak şeker

Tarif:

Erikleri yıkayıp bir tencereye koyun. Üzerine 2 bardak su ekleyin. Çekirdekleri özünden ayrılana kadar kaynatıp soğumaya bırakın. Soğuyan eriklerin çekirdeklerini çıkarın ve karışımı robottan geçirin. Bir tencereye robottan geçirdiğiniz erik posasını, şekeri, bir dal kabuk tarçın ve birkaç tane karanfil ekleyip tekrar kaynatın. Kıvamına göre isterseniz bir ya da iki bardak su ekleyebilirsiniz.

VİŞNE ŞURUBU

Malzemeler

• 1 kg.vişne

• Üzerine çıkacak kadar su

• 2 su bardağı şeker

• Kabuk tarçın ve karanfil

Tarif:

Vişneleri yıkayıp ayıklayın, tencereye alın. Üzerine çıkacak kadar su koyun. Vişneler çatlayana kadar kaynatın. Bir saat kadar soğumasını bekleyin. Vişnelerin çekirdeklerinden ayırın. İyice süzün ve robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz karışımı ve vişnenin süzdüğünüz suyu tekrar bir tencereye koyun, şeker, tarçın ve karanfil ilave ederek kaynatın. Karışıma bir çay kaşığı kadar tereyağı eklerseniz şurubun rengi daha parlak olacaktır. (Kıvamı katı olursa kaynamaya başlamadan önce bir miktar su ilave edebilir yada servis sırasında soğuk su kullanabilirsiniz)