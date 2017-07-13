Yaz okulunda İngilizce

Kadıköy Belediyesi’nden yaz okulunda öğrencilere 4 haftalık temel İngilizce eğitimi veriliyor

Kadıköy Belediyesi ile AİESEC birlikteliğiyle çocuklar yabancı dil öğreniyor. 4 hafta olarak verilen temel İngilizce eğitiminden 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi ile Fazıl Hüsnü Dağlarca Çocuk Etüt Merkezi’ndeki yaklaşık 100 öğrenci faydalanıyor.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt Merkezlerindeki İngilizce yaz okulu programı 4 Temmuz 2017 Salı günü başladı. Kadıköy Belediyesi ve AİESEC iş birliği ile Çocuk Etüt Merkezleri’nde yapılan İngilizce Yaz Okulu programı sadece yabancı dil ile sınırlı değil. Müze gezileri, tiyatro, drama, origami, resim, dans, spor, zumba, video gösterimleri ve wokshoplardan oluşan her gün farklı eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor. Dolu dolu geçen yaz okulunda çocuklar geri dönüşüm çalışmaları kapsamında kendi kağıtlarını yapmayı da öğrenecekler.

HAFTANIN 4 GÜNÜ YABANCI DİL

Aiesec Derneği aracılığı ile yurt dışından gelen üniversite öğrencileri ilçemizdeki çocuk ve gençler için Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt Merkezlerinde temel İngilizce eğitimleri hafta içi Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma olmak üzere 4 gün olup, 10:00 - 16:00 saatleri arasında. Çocuklar 10:00 - 12:00 saatleri arasında üniversite öğrencileri ile pratik İngilizce çalışması yaparken, öğleden sonra çeşitli sosyal aktiviteler ve atölyelere katılacaklar. 4 Temmuz - 28 Temmuz tarihleri arasında 4 haftalık yaz okulu programı 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi Fazıl Hüsnü Dağlarca Çocuk Etüt Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezi’nde devam ediyor.

Yaz okulu etkinliği bitiminde ise çocuklar ve gençler için ayrı ayrı yıl sonu gösterisi yapılacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

AIESEC, üyelerine hem gelişim hem de yurt dışı staj fırsatı sağlayan bir kurum. Bu kapsamda Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen üniversite öğrencileri yaz tatilinde sosyal proje kapsamında hem kendilerini geliştirdiklerini hem de çocukların yabancı dil öğrenmelerine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade ediyorlar.

Burak Şahin üniversite öğrencisi. Yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ile Kadıköy Belediyesi’ne başvurduklarını ve etüt merkezlerindeki öğrencilere temel İngilizce eğitimi verdiklerini söyledi. Daha önce de 3 yıl Kadıköy Belediyesi ile böyle bir çalışma yaptıklarını başarılı sonuçlar alındığını belirten Burak Şahin, yabancı dil eğitimlerinin başarılı geçtiğini de ifade etti.