Yayalaştırılmış yolda motor çilesi

Yayalaştırıldığı halde motokuryelerin ve motosikletlilerin yoğun olarak kullandığı Rasimpaşa Mahallesi'ndeki Halitağa Caddesi'nde sürekli kazalar yaşanıyor. Yoğunluğunu pandemi ile arttığına dikkat çeken mahallenin muhtarı Sultan Aksu Kütük, “Cadde korkunç bir hal aldı, sürekli kazalar yaşanıyor” dedi

Pandemi ile birlikte artan online alışveriş, motokuryelerin hayatımızda daha çok yer almasına neden oldu. Genellikle sosyal güvencesi olmadan çalışan kuryelerin kontrolsüz bir şekilde motorları kullanmaları, kaldırımları yol olarak görmeleri hem kendilerinin hem de diğer canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Halitağa Caddesi, yayalaştırılmasına rağmen hem motokuryelerin hem de diğer motosikletlilerin yoğun olarak kullandığı bir güzergah.

“SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR”

Rasimpaşa Mahallesi sakinleri yayalaştırılmış bir yolda motor kullanımının neden olduğu kazaların önüne geçilebilmesi için muhtarlarına başvuru yaptı. “Hayatımızda olan motokuryelerin pandemiyle birlikte yoğunlukları arttı” diyen Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük, “Halitağa Caddesi yayalaştırılmış bir yol. Araç kullanımına yasak. Büyüklerimizin yürüyebileceği ve dinlenebileceği bir yer. Ama aşağıdan yukarıdan sağdan soldan her yerden motorlar çıkabiliyor. Cadde korkunç bir hal aldı. Sürekli kazalar yaşanıyor. Motorlar üstünüze üstünüze geliyor. Kaldırımları kullanıyorlar. Yayalar kaldırımları motorlara bırakıyor. Kendisi yola iniyor. Kendi alanlarımızı terk ediyoruz.” diye konuştu.

“RESMİ BAŞVURULARI YAPTIK, BEKLİYORUZ”

Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) başvuru yaptığını belirten Kütük, şunları söyledi: “Yayalaştırılmış yollarla UKOME ilgileniyor. Halitağa Caddesi'nde sadece motorların geçtiği tecritli bir yol talebinde bulunduk. Ona red geldi. Motorlar giremez tabelası için Kadıköy Belediyesi'ne başvurdum. Ertesi gün tabela asıldı. Bir buçuk ay oluyor tabela asılalı ama caydırıcılığı olmuyor. İlçe Trafik Müdürlüğü'ne de başvurdum haftanın belirli günleri kontrol etmeleri için. Birkaç defa geldiler. Durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çözümü nedir bilmiyorum. Resmi olarak başvurularımı yaptım. Bekliyoruz.”







