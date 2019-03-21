Yaşlılar Haftası’nda keyifli saatler

Sosyal yaşam evlerinin ileri yaştaki bireylerin sosyalleşmeleri için önemli alanlar olduğuna dikkat çeken Aykurt Nuhoğlu, “Birlikte faydalı projeler hayata geçirdik. Sizlere saygılarımı sunuyorum ve sizleri çok seviyorum.” dedi.

İleri yaştaki Kadıköylüler için Sosyal Yaşam Evleri ve Alzhemir Merkezi gibi projeleri hayata geçiren Kadıköy Belediyesi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında 65 yaş ve üstü Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinliklerin ilki 18 Mart Pazartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 65+ Yaşlı Hakları Derneği işbirliği ile düzenlenen “Tüm Yönleriyle Yaşlılık Paneli”ydi. Doktor Gülüstü Salur, Prof. Doktor Reşit Canbeyli, Avukat Ayşe Doğruer, Mimar ve Doktor Esra Akan’ın konuşmacı olduğu panelde “Hakkıyla Yaşlanmak”, “Yaşlılık ve Biyolojik Saat”, “Yaşlılık ve Hukuki Haklar”, “Yaşlılık ve Çevresel Uyum” konuları çerçevesinde katılımcılara önemli bilgiler verildi. Dr. Esra Akan tarafından panelde hem ev kazaları riskini azaltmaya yönelik hem de evde gerçekleşebilecek büyük kazaların önüne küçük değişikliklerle nasıl geçilebileceği hakkında yol gösterici bilgiler de paylaşıldı. Panel kapsamında ayrıca 65 yaş ve üstü kişilerin vekâlet vermeleri, vasiyet düzenlemesi, gayrimenkul, araç ile diğer sahip oldukları malların satış işlemleri, vasi tayini ve vasilik konusunda karşılaştıkları zorluklar hakkında da bilgi verildi.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenlenen adreslerden biri de Kalamış Khalkedon ile Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’ydi. Kalamış Khalkedon’da 20 Mart Çarşamba günü buluşan 65 yaş ve üstü Kadıköylüler sabah yürüyüşü yaptıktan sonra öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından dans eden, dart ile boçça oynayan ileri yaştaki Kadıköylüler gönüllerince eğlendi.

“SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM”

Kalamış Khalkedon’daki etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada ileri yaştaki bireylerin yaşamlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için onlara uygun düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret etti. Nuhoğlu, “Biraraya gelerek sosyalleşebilecekleri ve hayata umutla bakabilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Sosyal yaşam evleri bu anlamda çok önemli. Hayat hepimizin. Her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sizlere saygılarımı sunuyorum ve sizleri çok seviyorum.” dedi.

KUŞAKLAR ARASI KAYNAŞMA

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde sosyal hizmet uzmanı olan Nasip Karacık ise, “Bu etkinlikler Kadıköylülerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanıyor. Örneğin denizi görmek istedikleri için tekne gezisi düzenledik. Etkinlik programı kapsamında sosyal hizmet bölümünde okuyan üniversite öğrencileri de aramızda oldular. Kuşaklar arası kaynaşma ve paylaşım aktarımı olsun istedik.” şeklinde konuştu.

DANS DİNÇ TUTUYOR

Üsküdar Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi olan ve Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde staj yapan Hilal Karakuzu, “Onların deneyiminden faydalanıyoruz. Bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Bizden gençlik enerjisi aldıklarını söylüyorlar. Faydalı olabildiğimizi görmek bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Etkinlikte dans eden Ferahnur Yakar ile Şaziye Demirel de etkinlik hakkında şunları şöyledi: “Müziği ve dansı çok seviyoruz. Dans bizi dinç tutuyor. Kendimizi bırakmıyoruz ve etkinliklere gidiyoruz. Bu etkinlik de çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

DENİZ HAVASI ALACAKLAR

Yaşlılar Haftası çerçevesinde düzenlenen panel ile faydalı bilgiler edinen, Kalamıştaki etkinliklerde hem enerji atan hem de enerji toplayan ileri yaştaki Kadıköylüler, 22 Mart Cuma günü düzenlenen tekne gezisi ile de deniz havası alacaklar.