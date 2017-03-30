Yaşlı nüfus en çok Kadıköy’de

Mahallem İstanbul Projesi’nin ilk sonuçları açıklandı. Yaşlı nüfusun en fazla yoğunlaştığı mahalleler Caddebostan, Suadiye, Fenerbahçe, Göztepe ve Feneryolu oldu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ‘Mahallem İstanbul Projesi’nin ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Proje, İstanbul’un ilçelerindeki nüfus yapısına, yaş ortalamasına, eğitim ve sağlık alanına dair ipuçları sunuyor.

EN YAŞLI MAHALLE KADIKÖY

İstanbul’da nüfusu binden az olan mahalleler dışarıda bırakıldığında, projenin sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun en fazla yoğunlaştığı mahalleler Kadıköy’den Caddebostan, Suadiye, Fenerbahçe, Göztepe ve Feneryolu oldu. Bu mahallelerde ortalama yaşın 45’in üstünde olduğu açıklandı. Esenyurt, Arnavutköy ve Sultanbeyli ilçeleri ise en genç nüfusa sahip mahallelerden oluşuyor. Buradaki mahallelerde yaş ortalaması 25’lere kadar düşüyor.

15 yaş üstü nüfusu 5 binin üzerinde olan mahalleler arasında Kadıköy’den Osmanağa, Caferağa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe ve Suadiye, Şişli’den Teşvikiye, Merkez ve Meşrutiyet, Fatih’ten ise Aksaray boşanmış bireylerin yoğunlukta olduğu mahalleler olarak öne çıktı. Nüfusunun yüzde 10’unundan fazlası boşanmış bireylerden oluşan mahalleler içinde, Kadıköy’den 9, Şişli’den 5, Beşiktaş’tan 4, Bakırköy ve Maltepe’den 3, Fatih’ten ise 2 mahalle yer aldı.

“VERİ TABANI OLUŞTURULACAK”

Proje yürütücüsü Doç.Dr. Murat Şeker, Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklama ile bu proje kapsamında İstanbul’da mahalle ölçeğinde geniş bir veritabanı ve harita tabanlı bir bilgi edinme sistemi kurgulayacaklarını belirtti. Projede oluşturulacak bilgi sistemine yakın zamanda online ve mobil ortamda tüm kullanıcıların erişebileceğini söyleyen Şeker; İstanbul’da yaşayanların mahalleleriyle ilgili demografik yapıdan, eğitime, sağlıktan sosyal ve siyasal ortama, ekonomik yapıdan altyapı ve çevreye birçok bilgiye anında ulaşabileceğini vurguladı. Projenin yerel yönetimlere de faydalı hizmetler üreteceğini belirten Şeker, aynı zamanda yatırımcılar için mahalle ölçeğinde geniş bir veritabanının hazırlandığını ifade etti.

“İstanbul gibi metropol bir kentte mahalle ölçeğinde yapılacak analizlerin önemli olduğunu düşündüğümüz için, böyle bir projeyi başlattık” diyen Şeker, “Proje tamamlandığında İstanbul'da yaşayanlar mahalleleriyle ilgili demografik yapıdan, eğitime, sağlıktan sosyal ve siyasal ortama, ekonomik yapıdan altyapı ve çevreye bir çok bilgiye anında ulaşabilecek. Şu an için projenin başında olduğumuzdan, beklediğimiz sonuçları ilerleyen zamanlarda daha iyi görebileceğiz. Projeyi 2017 Ekim gibi sonlandırmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.