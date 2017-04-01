Yaşasın 23 Nisan!

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye bahçesini çocuklara açıyor. Belediye, Nisan ayı boyunca çocuklar için birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için dolu dolu bir program hazırladı.

Kadıköy Belediyesi, 2 Nisan Pazar Günü Saat 13.00'da ilk olarak belediye bahçesini sokak oyunları şenliği ile çocuklara açıyor. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının oynanacağı Sokak Oyunları Şenliği; 9 Nisan Pazar günü Saat 13.00-16.00 saatleri arasında Sahrayıcedid 23 Nisan Parkı'nda, 23 Nisan Pazar Günü'de 13.00-16.00 saatleri arasında Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak'da yapılacak.

Çocuklardan Geçici Hayvan Bakım Evi Ziyareti

Kadıköy Belediyesi çocukları Geçici Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlarla buluşturuyor. Kadıköy Belediyesi’nin “Çocuklarımızla Bakım Evimizdeki Hayvanlarımızı Buluşturuyoruz” temalı etkinliği 21 Nisan Cuma günü Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde 12.00’de gerçekleşecek. Etkinlikte çocuklarla birlikte oyunlar oynanıp piknik yaptıktan sonra hayvan sevgisi ve "Satın Alma Sahiplen" temalı resimler yapılacak.

Çocuklar için Karikatür Atölyeleri

22-23 Nisan tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde atölye çalışmaları gerçekleşecek. 22 Nisan Cumartesi, Eda Oral ve Anıl Gürak ile 23 Nisan Pazar, Nuhsal/Ayşe Işın ve Erhan Candan yürütücülüğünde, 7-14 yaş grupları için Saat 12.00-15.00 Saatleri arasında karikatür atölyeleri olacak. Atölyelerde karikatüre, karikatür çizimine dair kısa bilgilendirme ve çizim çalışması gerçekleştirilecek.

Ayrıca 23 Nisan Pazar günü Saat 14.00-16.00 saatleri arasında kısa animasyon seçkisinden oluşacak animasyon film gösterimi ve söyleşi etkinliği olacak.

Özgürlük Parkı’nda Şenlik

22 – 23 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri Özgürlük Parkı’nda 11.00-18.00 saatleri arasında “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlenecek.

Çocuklar dev şişme oyun parkurlarında diledikleri gibi oynayabilecek. Saat 13.00 itibariyle İnteraktif sahne performansları; kukla gösterisi, Dj eşliğinde oyunlar, ilizyon gösterisi ve akrobat gösterisi izleyebilecekler. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) Eşini Bul Oyunu, Muzipo Kids Ziverbey "Eğlenceli Parkur Etkinliği", Empati Sahnesi, Kybele Arkeoloji Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar eğlenceli bir 2 gün geçirecek. 23 Nisan’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri Özgürlük Parkı’nda çocuklar için davullarıyla ritim tutacaklar. Ayrıca Çocuk Sanat Merkezi Öğrencileri, "Paletimde 23 Nisan Şiirleri" resim yarışması ödül töreni ve konser etkinliği, interaktif dans etkinliği, pop orkestrası ve ritim gurubu ile Özgürlük Parkı’nda olacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Programı Şöyle;

Sokak Oyunları Şenliği

2 Nisan Pazar Saat: 13.00-16.00- Kadıköy Belediye Bahçesi

9 Nisan Pazar Saat: 13.00-16.00- 23 Sahrayıcedid Mahallesi 23 Nisan Parkı

23 Nisan Pazar Saat: 13.00-16.00- Rasimpaşa Mahallesi, Duatepe Sokak

Geçici Hayvan Bakım Evi Ziyareti

21 Nisan Saat: 12.00- Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi- Ataşehir

Karikatür Atölyeleri ve Animasyon Film Gösterimi

Karikatür Atölyeleri: 22-23 Nisan 12.00-15.00 - Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi

Animasyon Film Gösterimi ve Söyleşi: 23 Nisan Pazar Sat: 14.00-16.00- Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi

Özgürlük Parkı Çocuk Şenliği

22-23 Nisan Cumartesi ve Pazar Günleri Saat: 11.00-18.00 Selamiçeşme Özgürlük Parkı