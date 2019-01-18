Yarıyıl Tatili Kadıköy’de Güzel!

Kadıköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için dopdolu bir program hazırladı

19 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Yarıyıl Şenliği’nde tüm atölye çalışmaları ücretsiz, onlarca tiyatro oyunu ise indirimli olacak. Çocuklar isterlerse Halis Kurtça Kültür Merkezi’ndeki atölye çalışmalarına katılabilecek, isterlerse Barış Manço Kültür Merkezi’nde ve Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde indirimli tiyatro oyunlarını izleyebilecekler. Kadıköy’ün çocukları için 15 günlük program hazır. Tüm programa kadikoy.bel.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde çocuklar için onlarca ücretsiz atölye çalışması gerçekleşecek.

Çocuklar 19 Ocak saat 13.00’de ve 20 Ocak saat 11.00’da “Stop Motion Atölyesi”nde hayallerinde canlandırıp konuşturdukları metaryalleri (oyuncakları ve oyun hamurlarını) hareketlendiren ve onlardan küçük filmler yapan stop motion tekniğini kullanarak eğlenceli vakitler geçirecek.

19-25 Ocak arasında her gün saat 14:00’da HKÇKM’de gerçekleşecek Karikatür Evi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek Karikatür Atölye’sinde çocuklar kendini izah etmenin en güçlü yollarından biri olan çizgi ve mizahla buluşacak.

20, 22, 25, 27, 29 Ocak ve 01 Şubat tarihlerinde saat 13.00’da gerçekleşecek Film Yapım Atölyesi çocukların hayal dünyasından gerçeğe dönüştürülebilecek ne varsa açığa çıkarmak amacıyla yola çıkarak, sinema diliyle çocukları tanıştırıp, bu sanatı kullanarak kendilerini ifade etmelerini hedefliyor.

21 Ocak’ta gerçekleşecek “Balon Kukla Atölyesi”nde çocuklar oyun kurgusu içinde, kendi balon kuklalarını tasarlayarak el-göz koordinasyonu geliştirecekleri keyifli bir atölye yapacak.

30 Ocak’ta gerçekleşecek Masal Yoga Atölyesi’nde ise çocuklar hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını keşfedip doğru nefes almayı ve yoga pozlarıyla bedeni doğru konumlanmayı deneyimleyecek.

VELİLER UNUTULMADI

Bu seneki programda çocukları atölye ve tiyatrolar için Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ne getirecek veliler de unutulmadı. Veliler için yapılan çalışmalardan bazıları şöyle:

“Rekabetin arttığı, akademik başarının neredeyse her şeyden önde tutulduğu günümüzde çocuklar bundan nasıl etkileniyorlar?” sorusunu 19 Ocak saat 15.00’de Uzm. Dr. Meltem Kora cevaplayacak.

Çocuk kitap yazarı Özge Doğar’ın konuşacağı “Eyvah! Çocuğum Kitap Okumuyor” seminerinde Doğar, çocukların kitap okuması için ailelerin yapması gerekenleri anlatacak.

YALVAÇ ABİLERİYLE BULUŞACAKLAR

02 Şubat saat 14.00’te 70’li yıllardan günümüze birçok çocuk kitabı yazmış ve Miço dergisiyle milyonlarca çocuğun yüreğinde ve belleğinde izler bırakan Yalvaç Ural HKÇKM’de çocuklarla buluşacak. Ural çocuklarla; yazma serüvenini ve kitaplarının anlam evreninden süzülenleri paylaşacak. Etkinlik sonrasında ise imza günü gerçekleşecek.