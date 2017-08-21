Yakutistan’lılardan Kadıköy ziyareti

3.Uluslararası Dans ve Müzik festivali kapsamında Boğaziçi Folklor Birliği Gençlik Spor Kulübü'nün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Yakutistan'lılar, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

Davetlilerle ilgilenen Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı Başar Necipoğlu, ‘’Farklı kültürlerimizin olması büyük bir değer. Birlikte daha güçlüyüz’’ dedi. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalde Yakutistanlılar hem dans hem de yöresel 5 taş oyununu sergiledi.