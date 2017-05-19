VİYANA’DA ÇOCUK VE GENÇ OLMAK

Bu sayımızda dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulamalarında daha önce sosyal konut uygulamalarına yer verdiğimiz Viyana’nın çocuk ve gençlere yönelik uygulamalarına yer vereceğiz

OKUL ÖNCESİ

Viyana’da, ebeveynlerin hizmetinde, çok iyi yapılandırılmış çocuk bakım merkezleri ağı mevcut. Özel ve belediye çocuk bakım merkezleri, yaklaşık 75 bin kişilik yer kapasitesine sahip. Kreşlerin, gündüz bakım evlerinin ve okul sonrası merkezlerinin yarısı Viyana Belediyesi tarafından işletiliyor. Aynı zamanda, Viyana Çocuk Yuvaları Dairesi birçok özel kuruluşu da destekliyor.

Viyana Belediyesi, üç çeşit çocuk bakım hizmeti sunuyor. 3 yaşın altındaki çocuklar için kreşler, 3 yaşından büyük okula gitmeyen çocuklar için gündüz bakım evleri ve okul yaşındaki çocuklar için de okul sonrası merkezleri var.

Kreşler, 3 yaşından küçük çocuklar için uygun. Her çocuk grubu maksimum 15 kişiden oluşuyor. Viyana’da yaklaşık 5 bin çocuğa hizmet veren toplamda 549 kreş sınıfı mevcut.

3-6 yaş arası çocuklara arası hizmet veren Gündüz Bakım Evlerinde çocukların aynı anda hem deneyim kazanırken hem de bilgi edinmeleri hedefleniyor. Gündüz bakım evlerinde geziler, kültürel etkinlikler ve sportif aktiviteler düzenleniyor. Pek çok gündüz bakım evi Montessori yöntemi ile eğitim veriyor.

OKUL SONRASI MERKEZLERİ

Okul sonrası merkezleri genellikle ilköğretim okullarına kolayca ulaşılabilecek yerlerde bulunuyor. Okul sonrası merkezlerinde verilen eğitim, okulların tatil olduğu dönemlerde tüm güne uzatılabiliyor. Buradaki öğretmenler, çocukların ödevlerini yapmalarına ve öğleden sonraki aktivitelerini seçmelerine yardımcı oluyorlar.

OKUL DIŞI GENÇLİK ÇALIŞMALARI

Okul Dışı Gençlik Çalışmaları, Belediye ve Viyana’da çocuk ve gençlik çalışmaları alanında hizmet veren kuruluşlar arası eşgüdüm ve ağ kurma çalışmaları ile yürütülüyor. Bu çalışmalar ile çocuk ve gençlerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak, gelişmelerine katkıda bulunacak, yaratıcılıklarını geliştirecek olanaklar sağlanıyor.

“OKUL İÇİN HAZIR OLMA”

Okul Çağındaki Çocuklar ve Ebeveynleri İçin Destekleyici Önlemler “Okul İçin Hazır Olma”, İnterface Wien adlı kuruluşun Viyana Çocuk Yuvaları Dairesi’ne ait çocuk yuvalarında yürürlüğe koyduğu bir pilot proje. Ebeveynler için yapılan eğitim toplantıları, onları çocuklarının okula başlamalarına hazırlıyor. Bu toplantılarda anne ve babalar okula başlayış konusunda bilgilendiriliyor, okul çağına gelen çocuk için onu okula hazırlayan alıştırmalar sergileniyor, okuldaki günlük yaşama dair sorular yanıtlanıyor ve evde yapılacak alıştırma ve oyunlar anlatılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KRİZ MERKEZİ

Viyana’da çocuklar için pek çok kriz merkezi bulunuyor. Bu merkezler iki ile on beş yaş arası çocuklardan sorumlu. Merkezler, belediye bünyesindeki Gençlik ve Aile Refahı dairesine bağlı çalışıyor. Bu merkezler bakanlığın bünyesinde bulunan Çocuk Dairesi ile de işbirliği içerisinde çalışıyor ve çocuk hakkında, ailesiyle kalması durumunda tehlikeli bir durum olduğu ihbarı ilk olarak Çocuk Dairesi’ne yapılıyor. Çocuk Dairesi’nin incelemeleri sonucunda çocuğun gerçekten evde kalmasının onun açısından sakıncalı olduğuna karar vermesi durumunda çocuk bu merkezlere yönlendiriyor. Çocuğun okula gelmemesi, okulda başarısızlığı, evde çocuğa şiddet uygulandığının fark edilmesi durumunda çocuklar, okuldaki görevlilerce çocuk kriz merkezine yönlendiriliyor.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN KÜLTÜR SANAT

Viyana’da çocuklar için müzeler, tiyatrolar, okuma etkinlikleri gibi pek çok kültürel ve sanatsal aktivite olanağı var. Çocuk müzesi, çocuklar için sergi, sinema bunlardan bir kaçı

ZOOM ÇOCUK MÜZESİ

İlk Çocuk Müzesi olarak 1994’te kurulan Zoom Çocuk Müzesi; soru sormaya hazır tüm çocuklar için uygun yanıtlar verme çabasında olan bir çocuk müzesi. Müzede çocuklar yanıtlar aradıkları tüm soruları kolaylıkla yöneltebilir, nesnelere dokunup onları hissederek tanıyabilir, oyunlar ve keşifler eşliğinde öğrenme etkinlikleri gerçekleştirebilirler. Dünya müzelerinde yetişkin ziyaretçi gruplarına uygulananın aksine, Zoom Çocuk Müzesi sergilerinde, çocukların elle yoklama serbestliğini kullanarak öğrenme sürecine başlamaları ve içinde bulundukları bu dünyayı dokunarak keşfetmeleri hedefleniyor. Zoom Çocuk Müzesi, farklı başlıklarda, çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

DSCHUNGEL - HER YAŞA TİYATRO

2004 yılında kurulan Dschungel Wien Çocuk Tiyatrosu, her yaştan çocuğu tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor. Sezon başına 600’den fazla performansın sergilendiği tiyatroda, dramadan anlatıya, kukla tiyatrosundan müzikale tüm yaş grupları için geniş bir etkinlik yelpazesi var. Aynı zamanda, “schreibzeit” adlı program kapsamında Dschungel Wien, genç yeteneklerin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynuyor ve genç yazarlara dramaturji alanında özel dersler veriyor. Gençler bu eğitim programları sayesinde sahne performanslarının tüm yaratım süreçlerine dâhil olarak pratiğe dönük bir eğitim imkânına kavuşuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA

Viyana’da üç yaş ve üstü çocuklar için özel bir sinema programı bulunuyor. “Cinemagic” adlı bu program canlı öykü anlatıcıların eşlik ettiği ve müzikle desteklenen 15 dakikalık seriler halinde küçük yaştaki çocukların konsantrasyon sürelerine uyumlu olarak filmler sunuyor. Aynı zamanda, her yıl Ekim ayında 22 yaşından küçük gençlerin çocuklar için çektiği filmlerin ücretsiz olarak gösterildiği film günleri düzenleniyor. Kasım ayında ise Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali kapsamında pek çok ülkeden çocuk filmleri küçük yaştaki sinemaseverlerle buluşuyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından yapılan Kent Profilleri araştırmalarından derlediğimiz çalışmalara ayrıntılı olarak http://www.kadikoyakademi.org/category/kent-profilleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.