Haftalık Bağımsız Gazete 07 Haziran 2018
Kültür Sanat
Hem deneysel hem geleneksel
Hem deneysel hem geleneksel
Kültür Sanat
İran’dan Türkiye’ye, şiirden tiyatroya
İran’dan Türkiye’ye, şiirden tiyatroya
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta...
Gönüllülerde bu hafta...
Alternatif Sesler
Müzikte ‘aile bağları’’
Müzikte ‘aile bağları’’

Vapurlarda yaz tarifesi

Şehir Hatları vapurlarında yaz tarifesi başladı. Yaz tarifesi 16 Eylül’e kadar sürecek.

Vapurlarda yaz tarifesi
GazeteKadıköy

Şehir Hatları vapurlarında yaz tarifesi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yaz tarifesi 16 Eylül’e kadar sürecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, merkez hatlarda Ramazan ayında başlayan geç sefer uygulamasının, yaz döneminde de aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Geç sefer uygulaması ile Kadıköy’den Eminönü’ye saat 01.00, Karaköy’den Kadıköy’e 01.05, Kadıköy’den Beşiktaş’a 23.15 saatlerine kadar vapurla gelmek mümkün.

Yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle Eminönü – Adalar seferlerinin arttırılacağı kaydedilen İBB açıklamasında, Beşiktaş – Adalar, Sedef Adası, Poyrazköy ve Mehtap Gezisi seferlerinin de yaz tarifesiyle başladığı bildirildi.

Yaz tarifesi uygulamasına göre; Beşiktaş – Adalar hattında, Burgazada – Kınalıada – Beşiktaş seferleri Kadıköy uğrayacak. Beşiktaş iskelesinden kalkışlarda ise Kadıköy’e uğramadan gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde Büyükada – Heybeliada – Beşiktaş güzergâhında Kadıköy’e uğrarken, Beşiktaş – Heybeliada – Büyükada hattında gerçekleşecek seferler Kadıköy’e uğramadan direkt devam edecek.

Etiketler; #vapur seferleri #kadıköy vapur
İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.