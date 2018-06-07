Vapurlarda yaz tarifesi

Şehir Hatları vapurlarında yaz tarifesi başladı. Yaz tarifesi 16 Eylül’e kadar sürecek.

Şehir Hatları vapurlarında yaz tarifesi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yaz tarifesi 16 Eylül’e kadar sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, merkez hatlarda Ramazan ayında başlayan geç sefer uygulamasının, yaz döneminde de aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Geç sefer uygulaması ile Kadıköy’den Eminönü’ye saat 01.00, Karaköy’den Kadıköy’e 01.05, Kadıköy’den Beşiktaş’a 23.15 saatlerine kadar vapurla gelmek mümkün.

Yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle Eminönü – Adalar seferlerinin arttırılacağı kaydedilen İBB açıklamasında, Beşiktaş – Adalar, Sedef Adası, Poyrazköy ve Mehtap Gezisi seferlerinin de yaz tarifesiyle başladığı bildirildi.

Yaz tarifesi uygulamasına göre; Beşiktaş – Adalar hattında, Burgazada – Kınalıada – Beşiktaş seferleri Kadıköy uğrayacak. Beşiktaş iskelesinden kalkışlarda ise Kadıköy’e uğramadan gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde Büyükada – Heybeliada – Beşiktaş güzergâhında Kadıköy’e uğrarken, Beşiktaş – Heybeliada – Büyükada hattında gerçekleşecek seferler Kadıköy’e uğramadan direkt devam edecek.