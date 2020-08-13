Vapurlarda ilk yardım eğitimi

Şehir Hatları vapurlarında yolculara ilk yardım eğitimi verildi

İBB Şehir Hatları A.Ş.’nin Kadıköy-Karaköy-Eminönü hatlarındaki vapurlarında, yolculara ilk yardım eğitimi verildi. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ile Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinin 10.15-16.00 arasındaki seferlerde verdiği eğitimi yolcular ilgiyle takip etti.

ATTDER Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı’nın koordine ettiği, “İlk Yardım Bilmeyen Kimse Kalmasın” projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen eğitim ATTDER ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından, maketler üzerinde uygulamalı olarak yapıldı. İlk yardıma her yerde, herkesin ihtiyacı olabileceğini ve herkesin bilmesi gerektiğini belirten ATTDER Başkanı Kılınçlı, Türkiye’de bir yılda kalp krizi sonucu yaklaşık 100 bin kişinin yaşamını kaybettiğine dikkat çekerek, “Doğru uygulanan ilk yardım hayat kurtarır” dedi.

ALTIN DAKİKALARA DİKKAT!

Kalp durmalarında ilk iki dakika içinde yapılan müdahalenin hayat kurtardığının altını çizen Kılınçlı, altın dakikaların önemini de şöyle açıkladı: “Acil durumlarda yapılacak ilk iş 112’yi aramak. Ancak acil yardım ambulanslarının vakaya ulaşma süresinin, ortalama kırsalda 45 dakika, şehir merkezinde ise 8 dakika olduğunu unutmayalım. Ambulans beklerken, kalbi duran bir kişiye iki dakika içerisinde ilk yardım çok önemli. Ambulans gelinceye kadar müdahale edilmeksizin boşa geçen zamanda, beyin hücreleri oksijensiz kalıyor. İlk 5 ila 10 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşiyor. Olay yerine ambulans ulaşıncaya kadar sürdürülen ilk yardım hayat kurtarıcıdır. Bu ilk 10 dakika insan hayatı için önem ve ehemmiyet arz ettiğinden ‘altın dakikalar’ diyoruz. Bizim projemizin de amacı, altın dakikaları değerlendirebilecek ilk yardım eğitimi alanların sayısını artırmak, ilk yardımın gerekliliği ve önemini anlatmaktır.”