“Ütopya için Harita” hayata geçiyor

Geleceğin şehri üzerine bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlayan “Ütopya için Harita" projesinin ilk ayağı Yeldeğirmeni

“Platform” tiyatro ve Almanya’dan tiyatro grubu “Fringe Ensemble”ın, 2020 yılının Kasım ayında sahnelenmesi planlanan ortak projesi “Ütopya için Harita”, “geleceğin şehri” üzerine bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin ilk ayağı için Yeldeğirmeni semtini seçen ekip, bölgenin tarihi, bugünü ve gelecekte neye dönüşebileceğine odaklanarak semtte yaşayan birçok kişiyle röportajlar gerçekleştirdi. Bu röportajlar bir telefon uygulamasına aktarıldı.

Proje ekibi bir aydır çalışmalarını gerçekleştirdikleri Rasimpaşa Mahallesi Beydağı Sokak 58 numaralı dükkânı süreci paylaşmak üzere 29 ve 30 Mart günlerinde seyirciye açıyor.

Bu projenin bir parçası olmak isteyen katılımcılar, telefon uygulaması aracılığıyla semti keşfettikten sonra Alman yönetmen Frank Heuel tarafından kurgulanan, Bettina Heuel, Mark Levitas, Halit Can Ünal’ın oynayacağı canlı bir performansa tanıklık edecek.

Adres: Rasimpaşa Mahallesi Beydağı Sokak No:58

Tahir: 29 Mart Cuma 18.00 / 30 Mart Cumartesi 15.00 ve 18.00

Rezervasyon: 0554 456 57 92