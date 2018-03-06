Ünlü oyuncular bu kez onlar için kamera karşısına geçti

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncuları onlar için kamera karşısına geçip sevgilerini, onlarla yaşadıkları deneyimleri anlattı

Onlar kim?

Bir zamanlar sokaklarda ya da barınaklarda yaşamak zorunda kalan hayvanlar. 18 oyuncu hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine sahiplenilmesi için bir araya geldi.

“Onu ilk kez

… Bir mekanda tek başına otururken gördüm,

… Banu’nun sayesinde tanıştım,

… Çarpışma oldu,

… Dedim ki bu o,

… Sabahları beraber uyanmayı çok seviyoruz.

… Beni aşırı sevgiye boğuyor bazen,

… Onun sıcaklığı olmadan yaşayamam,

… Onunla birlikte yaşamak çok güzel…”

Ünlü oyuncular hayatlarında büyük önem taşıyan ve iz bırakan çok sevdikleri ile nerede nasıl tanıştıklarını ve neler yaşadıklarını anlatmak için kamera karşısına geçti. Peki, bu sevdikleri kim? Evlerini paylaştıkları ve bir zamanlar sokaklarda ya da barınaklarda yaşamak zorunda kalan sokak hayvanları.

Ünlü oyuncular hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklarda ya da sokaklarda yaşayan hayvanların sahiplenilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için bir araya geldi.

Moda Sahnesi’nin destek verdiği “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlattı. Eğlenceli bir tarzda yapılan videoda oyuncular sokaklarda ve barınaklarda yaşamak zorunda olan hayvanlar için sahiplenme çağrısı yaptı.

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanyada yer alan sanatçılar şöyle;

Ayumi Takano, Ali Mert Yavuzcan, Bennu Yıldırımlar, Beste Bereket, Caner Cindoruk, Çiğdem Tunç, Ece Özdikici, Engin Hepileri, Lale Cangal, Levent Üzümcü, Melis Birkan, Meltem Yılmazkaya, Necip Memili, Özge Özder, Rojda Demirer, Seray Kaya, Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Scheffer

ÜÇ YILDA 624 SAHİPLENME

Kadıköy Belediyesi, sorumsuzca sokağa terk edilen ve sokaklardaki yaşam koşullarına kolay bir şekilde uyum sağlayamayan hayvanları koruma altına alıyor, bakımını üstleniyor ve hayvanları mutlu olabilecekleri yuvalarına kavuşturuyor. Şu an Geçici Hayvan Bakımevinde 380 köpek ve 200 kedi bulunuyor. Son üç yılda Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nden 624 hayvan sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. 7691 hayvanın tedavisi yapıldı, 5056 hayvan aşılandı. 4036 hayvana kuduz aşısı yapıldı ve 2344 kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Ayrıntılı bilgi: www.satinalmasahiplen.org #SatınAlmaSahiplen