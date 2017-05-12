Haftalık Bağımsız Gazete 13 Mayıs 2017
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Üniversitelilerle buluşma

Üniversitelilerle buluşma
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Halkla İlişkiler Saha Birimi, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileriyle buluşarak meslek hakkında bilgilendirmede bulundu. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç Dr. Pelin Hürmeriç’in düzenlediği derste Halkla İlişkilerde Uygulama ve Örnek Olay Çalışmaları anlatıldı.

İki saatlik derste, Kadıköy Belediyesi’nin her alanda benimsemiş olduğu katılımcılık modeline örnek çalışmaları anlatan Halkla İlişkiler Saha Birimi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. 

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