Haftalık Bağımsız Gazete 01 Mayıs 2018
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Üniversitelilerden Gazete Dağıtımı Desteği

Gazete Kadıköy, Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından sosyal hizmet uygulaması kapsamında dağıtıldı.

Üniversitelilerden Gazete Dağıtımı Desteği
GazeteKadıköy

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 1. Sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Kadıköy Belediyesi’nde çalışmalara katılıyor. Sosyal destek ve hizmet çalışmalarında katılan öğrencilerin yaptıkları uygulamalardan biri de gazetemizin dağıtımı oldu.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencileri Kemal Ünlü, Senanur Aşçı, Senanur Genç  Halitağa, Altıyol, Yeldeğirmeni bölgesinde gazetemizi dağıttı. Kadıköylülerin olumlu tepkilerini aldıklarını söyleyen öğrenciler Cuma günleri gazetemizi dağıtmaya devam edecek.

BELEDİYEYE BAŞVURU

“Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi, öğrencilerin toplumsal duyarlılık, dayanışma, farkındalık becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Üniversite öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi uygulamaları için Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, belediyenin sosyal hizmet çalışmalarına katılabilir.

Etiketler; #gazete kadıköy
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