Üniversiteliler “Ses” oldu

Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Kadıköy Belediyesi’nin görme engelliler için hizmet veren Sesli Kütüphanesi için kitap okuyor

Pandemi nedeniyle eğitimlerine evden devam eden öğrenciler, evde bulundukları vakti aktif ve verimli kullanmak için Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Sesli Kütüphane’ye katkı sunuyor. Nişantaşı Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlar Koordinatörlüğü ile sürdürülen proje ile üniversite öğrencileri daha önce kayda alınmamış kitapları evlerinden seslendirerek “Sesli Kütüphane”ye yolluyor. Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Sesli Kütüphane’de bin 487 sesli kitap yer alıyor. Pandemi öncesinde gönüllüler seslendirmelerini Sesli Kütüphanede yer alan kabinlere gelerek gerçekleştiriyordu. Pandemi süreci ile birlikte gönüllüler okumalarını evlerinden yapıyor.