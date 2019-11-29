Üniversiteliler geleceği konuştu

Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü’nün İlham Verici Konuşmalar etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirdi

Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği Inspirational Talks (İlham Verici Konuşmalar) etkinliği bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zamanın gereklerine göre bilim ve teknikten ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur” sözünden esinlenerek etkinliğin bu yılki teması Inspiring Future (İlham Verici Gelecek) olarak belirledi. Konu başlıkları arasında ise gelecek, yapay zekâ ve yeni medya vardı.

Etkinliğin açılışında konuşan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü’nün kurulmasının geleceğe atılan adımlardan olduğunu söyledi. Cömert’in ardından konuşan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun, bugüne bakış açımızın geleceğimizin şekillenmesinde büyük rol alacağını vurguladı. Gelişimin ancak ve ancak konfor alanımızın dışında gerçekleşebileceğine değinen Uzun, “Geleceğe yön vermenin en iyi yolu onu yaratmaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yapay zekâ alanında sunum yapan Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Melih Erdoğan, yapay zekânın günümüzde hangi alanlarda hayatımıza entegre olduğunu, gelecekte ise bize ne gibi yenilikler getireceğini anlattı. “Organik İnsan” kurucusu Elif Şen ise teknolojinin gelişimiyle haberleşme ve iletişim şeklimizin ne denli değiştiğine ve ileride nasıl bir durumda olacağına dair bir sunum gerçekleştirdi.

Günün son konuşmasını ise İyzico Start-Up İlişkileri ve Pazarlama Müdürü Pamir Yanık gerçekleştirdi. Öğrenciler ve Pamir Yanık arasında interaktif bir şekilde ilerleyen oturumda kurumsal bir şirkette çalışma ve bir Start-Up çalışanı olma arasındaki farklar konuşuldu. Türkiye Start-Up ekosisteminin mevcut durumu, gelecekte nasıl şekilleneceği ise tartışılan diğer bir konuydu.